¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ß£µ£¶Á¬¤Þ¤Ç¡¢Çö¾¦¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÇä¤ê¶¯¤Þ¤ë¡áÅìµþ°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ß£µ£¶Á¬¤Þ¤Ç¡¢Çö¾¦¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÇä¤ê¶¯¤Þ¤ë¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¼è°úÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥É¥ë±ß¤ÏÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÎÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤«¤é¤Î±ß°Â¸£À©¤ò°Õ¼±¤·¤¿±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤â¤ä¤ä½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY¡¡155.64
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¼è°úÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥É¥ë±ß¤ÏÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÎÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤«¤é¤Î±ß°Â¸£À©¤ò°Õ¼±¤·¤¿±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤â¤ä¤ä½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY¡¡155.64