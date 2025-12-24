¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï°ì»þ7.0265¡¡ºòÇ¯9·îËö°ÊÍè¤Î¥É¥ë°Â·÷¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï°ì»þ7.0265¡¡ºòÇ¯9·îËö°ÊÍè¤Î¥É¥ë°Â·÷¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡¡Ä¾¶á¤Î¥É¥ë°Â¸µ¹â¤ÎÀª¤¤¤¬·ÑÂ³¡£¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤ÏºòÆü¤Î»Ô¾ì¤Ç²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤¿7.0280¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢°ì»þ7.0265¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¡ÊCNH)¤Ï7.0157¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß¹â¤ÎÀª¤¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü°ÂÃÍ22.147¤ò³ä¤ê¹þ¤à22.135¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
USDCNY¡¡7.0282¡¡CNYJPY 22.150
