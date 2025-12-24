「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」特別映像｜2026年12月18日(金)日米同時公開！

2026年12月18日に日米同時公開される「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」の最新映像が公開され、クリス・エヴァンス演じるスティーブ・ロジャース(初代キャプテン・アメリカ)が7年ぶりにシリーズ復帰することが明かされた。

公開された映像は、12月19日から劇場公開されている「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の上映時、劇場限定で流されていたもの。冒頭から世界中を熱狂させてきたあの“アベンジャーズ”のテーマ曲が穏やかに流れ、一気にあの頃の高揚が蘇る。

続いて画面に登場するのが、初代キャプテン・アメリカでおなじみスティーブ・ロジャース。スティーブは懐かしむかのようにキャプテン・アメリカのスーツを手に取り、ヒーロー活動への未練を感じさせる。しかし次のカットでは、我が子と思しき赤子を優しく抱き、父らしい一面ものぞかせる。

最後の登場作となっていた「エンドゲーム」では、サノスとの最終決戦後、ヒーロー引退を決め、愛する女性ペギーとの暮らしを選んだスティーブだったが――かつてのように“正義の象徴”である盾を携え、自らの危険を顧みることなく再び戦いへと身を投じていくことになるのか……？

「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」ティザーポスター

(C)2025 MARVEL.

新映像とあわせて、今作でヴィラン(悪役)となるドクター・ドゥームのマントカラーを思わせる、禍々しいダークグリーンが“アベンジャーズ”のシンボルである「A」を妖しく照らし出すポスタービジュアルも公開されている。

今作では、アイアンマンとしてマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)をけん引し、「アベンジャーズ／エンドゲーム」で“映画史に残る完璧な別れ”をみせたロバート・ダウニー・Jr.が、シルバーのマスクをまとった科学者ドクター・ドゥーム役でヴィランとしてシリーズに復帰。さらにソーを演じるクリス・ヘムズワースの出演も決定している。

なお、今作については「今後、数週間のうちに複数の最新映像が公開となると噂されている」とのこと。