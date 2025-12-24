À¶¿åÈþº»¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ä¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÈÆüËÜ±Ç²è¡×¤Î¹¥ÁêÀ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë±Ç²è4Áª¡ÚÅß¤Î±Ç²è°ÆÆâ¡Û
¡¡¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±Ç²è¡×¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÆüËÜ±Ç²è¡×¤ò¡¢±Ç²è²òÀâ²È¤Î°ð¿¹¹À²ð»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÂç½÷Í¥¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎºÊ¡Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤¤é¤á¤¯½÷Í¥¤¿¤Á
¤â¤·¿ÍÀ¸¤¬·«¤êÊÖ¤»¤¿¤é
¡»¡ÖÌ¤Íè¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡½¥é¥¹¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡½¡× ¡Ê1992Ç¯¡Ë
¡Ö¤â¤·²áµî¤ËÌá¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬Ì´¸«¤ë´êË¾¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÎËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¿¹ÅÄË§¸÷´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çä¤ì¤Ê¤¤Ì¡²è²È¤ÎÇ¼¸ÍÍ·»Ò¡ÊÀ¶¿åÈþº½¡Ë¤È¡¢·ëº§À¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼çÉØ¡¦¶â¹¾¶ä»Ò¡Ê¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ë¡£1991Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¬¡¢2¿Í¤È¤âÁêÁ°¸å¤·¤Æ»à¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â10Ç¯Á°¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÏÌ¤Íè¤Îµ²±¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¡¢»Å»ö¤äÎø°¦¤Ê¤É»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ë¡£¤·¤«¤·10Ç¯¸å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ËºÆ¤Ó»à¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä²áµî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£3ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ò2¿Í¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Åö»þ¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö·¯¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ê1988Ç¯¡Ë¤ä¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ·¯¤¬¹¥¤¡×¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Îº¢¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÁõ¤¤¤äÄÁ¤·¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¤É¤³¤«ÈéÆù¤á¤¤¤¿ºîÉÊ
¡Ö¾ÅÆîË½ÁöÂ²¡×¡Ê1987Ç¯¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿À¶¿åÈþº½¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÀÄ½Õ²ÈÂ²¡×¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö°ðÂ¼¥¸¥§¡¼¥ó¡×¡Ê1990Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¡×¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃíÌÜ½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¹¾¤ÎOL»þÂå¤ÎÆ±Î½Ìò¤Î¾¾±Ê¸÷Âå¤Ï¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷É×¿Í¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¤À¡£Åö»þ¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬±Ç²è½Ð±é¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜºî¸ø³«¤Î1992Ç¯¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ê¤ÉÇÉ¼ê¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¶ä»Ò¤¬²áµî¤Îµ²±¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÀ®¸ù¤ä¥ê¥Ã¥Á¤ÊÀ¸³è¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤Áê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤³¤Î¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÈéÆù¤á¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¥¤¥Ö¤ÎÆü¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·
¡»¡Ö¥¤¥Ë¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ö¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë
¡¡¥Ð¥Ö¥ë¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î1987Ç¯¡£ÀÅ²¬¤ÈÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Side-A¡¢B¤Î2Éô¹½À®¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÎø°¦Êª¸ì¡£
¡¡Side-A¡§ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦ÎëÌÚ¡Ê¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡Ë¤Ï¡¢¹ç¥³¥ó¤Ç¥Þ¥æ¡ÊÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ë¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¡£·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤ÆÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ÎÆü¡¢Áé¤»¤ì¤Ð¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¥Þ¥æ¤Ë¸À¤ï¤ì¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡Side-B¡§¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦¤·¤¿ÎëÌÚ¡Ê¾¾ÅÄæÆÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ØÅ¾¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÈþÌï»Ò¡ÊÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ë¤È¿¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿´¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥æ¤È¤Î´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿´¥¤¯¤ë¤ß¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡¢¹ªÌ¯¤Ê»Å³Ý¤±¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Ï±ÇÁü²½ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«»þ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¸¶ºî¡¦±Ç²è¤ÎÎ¾Êý¤òÈæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥é¥¹¥È¤ÎÁ°ÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ
¡¡¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÉ÷Â¯¤¬¸«»ö¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¡Ç80Ç¯Âå¿Þ´Õ¡×¤¬Î®¤ì¤ë¡£¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡¢¥Æ¥ì¥Û¥ó¥«¡¼¥É¡¢¥½¥Ð¡¼¥¸¥å¡¢DC¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÂçÎ®¹Ô¡£¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤«¤éÁèÃ¥Àï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ï2012Ç¯¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ç¡¢¥Þ¥æÌò¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¤±¤É²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ï¥Þ¤êÌò¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö°áÁõ¤â¥á¥¤¥¯¤â¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£À»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¤ä¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î5Ê¬ Á´¤Æ¤¬Ê¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉ¬¤º2²ó´Ñ¤ë¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¤½¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ÎÆü¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÁ°ÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ÎÂçÇúÈ¯
¡»¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ÎÆü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¡Ö·ÃÈæ¼÷¤ËÇúÃÆ¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£¸þ¤«¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤È¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼çÉØ¡¦»³¸ý¥¢¥¤¥³¡ÊÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Îæ«¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¼Â¹ÔÈÈ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥Á¸øÁ°¤òÇúÇË¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÈÈ¹ÔÍ½¹ð¤¬¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢»ö·ï¤òÄÉ¤¦·º»ö¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¤äÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ëÃË¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ÈITµ¯¶È²È¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç½ÂÃ«¤Ë½¸¤Þ¤ë·²½°¤¿¤Á¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë»þ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢½ÂÃ«±Ø¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÎÇúÈ¯¥·¡¼¥ó¤À¤í¤¦¡£ÇúÉ÷¡¢¸÷¡¢±ì¡¢¤½¤·¤Æ»à¼Ô¤ä²ø²æ¿Í¤¬À¸¡¹¤·¤¤Ç÷ÎÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ÂÃ«¤ÇÇúÇË¥í¥±¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎµðÂç¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¡ÖÂÍø¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥·¥Æ¥£¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡Ê2025Ç¯ËöÊÄº¿Í½Äê¡Ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£Ìó6600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ò¼ÂÀ£Âç¤ÇºÆ¸½¤·¡¢²þ»¥¡¢Æ»Ï©É¸¼±¡¢Íî½ñ¤¡¢¥¬¥à¤Î±ø¤ì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¡¡ÇØ·Ê¤Î¥Ó¥ë·²¤Ê¤É¤ÏVFX¡ÊCG¡Ë¤Ç¹çÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1Ëü¿Í¤â¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ò¼ÂºÝ¤ËÁö¤é¤»¡¢Æ¨¤²ÏÇ¤¦·²½°¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤Ï¡¢¥Æ¥í¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡ÖÃ±¤Ê¤ëÈï³²¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¡¢Á¡ºÙ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÀÐÅÄ¤À¤¬¡¢ÀèÆüÄÁ¤·¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÊTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ë¡£¿ÆÍ§¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¤¬¡¢¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÃËµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¼Â¤ÏÂÎ°é²ñ·Ï¤Ç¤¹¡×¤È¡£10Âå¤Îº¢¤Ï¿å±ËÁª¼ê¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
6¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë°¦¤ÎÊª¸ì
¡»¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·¯¤Ë°©¤¨¤¿¤«¤é¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë
¡¡2014Ç¯¤Ë³«¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢Åìµþ±Ø¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ë10¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹6¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë°¦¤ÎÊª¸ì¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ô¤ÎÎø¿Í¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®¤Î²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡Ê¶ÌÌÚ¹¨¡Ë¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÌ´¤òÄü¤á¸Î¶¿¤Øµ¢¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿½÷À¡Ê¹âÍüÎ×¡Ë¤Î¡¢ºÇ°¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡£¡Ö±óµ÷Î¥Îø°¦¡×¤Ï¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¡ÊÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢Åì½Ð¾»Âç¡Ë¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¡¢¸í²ò¤«¤é¤¹¤ì°ã¤¦ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ¦µ¤¡×¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ë¹ðÇò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥²°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½÷À¡ÊËÜÅÄÍã¡Ë¤È¡¢49Ç¯Á°¤ËÅìµþ±Ø¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¿Í¤ò»×¤¦Å¹¼ç¡ÊÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ë¤ÎÏÃ¤À¡£³Æ¡¹¤ÎÊª¸ì¤Î¿ÍÊª¤¬¤É¤³¤«¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹âÍüÎ×¤Ï¡¢Ì´¤ËÇË¤ì¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤È¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÈù¤«¤Ê´õË¾¤ò¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤ä±óµ÷Î¥Îø°¦¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¾ÇÁç´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ËÜÅÄÍã¤Ï¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò±é¤¸¤ëÅ¹¼ç¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÁÖ¤ä¤«¤À¡£½÷Í¥¿Ø¤Î¿¤Ó¿¤Ó¤È¤·¤¿±éµ»¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë»Ä¤ë¡£
Ì¾ºî¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±Ç²è¤ÎÆüËÜÈÇ
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢±Ñ¹ñ±Ç²è¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¡×¡Ê2003Ç¯¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏÅö½é¤«¤é¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ê£¿ô¤ÎÊª¸ì¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë¹½Â¤¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆüËÜÈÇ¤¬°¦¤äÊÌ¤ì¡¢ºÆ²ñ¤Ê¤É¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ñ¹ñÈÇ¤Ï¼óÁê¤Þ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò´Þ¤ó¤À¥·¥Ë¥«¥ë¤µ¤ò¸ú¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Í§¾ð¡¢²ÈÂ²°¦¡¢ÉÔÎÑ¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¹¥¤ß¼¡Âè¤À¤¬¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ð¿¹¹À²ð¡Ê¤¤¤Ê¤â¤ê¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡Ë
±Ç²è²òÀâ¼Ô¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³»þÂå¤Ï±Ç²è»¨»ï¤Ê¤É¤òÊÔ½¸
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
