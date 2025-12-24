男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げているレジェンド、ジャンボ尾崎こと尾崎将司（おざき・まさし）さんがS状結腸がんのため23日午後3時21分に死去した。78歳。日本ゴルフ界から悲しみの声が寄せられえた。

一般社団法人日本ゴルフツアー機構（JGTO）会長の諸星裕氏は「突然すぎる訃報に接し、絶句しました。ゴルフ界は、あまりにも偉大過ぎる方を失ってしまいました」と追悼。「常に第一線での活躍で男子プロゴルフ界を長きにわたって牽引し、他を寄せ付けない圧倒的な強さで、これほど力の衰えを知らないプロゴルファーを、私は見たことはありませんとつづった。

「男子プロゴルフのトーナメント記録には、『尾崎将司』の名が“これでもか”というくらい多く出てきます」とした上で「記録とともに、強烈に記憶にも残るキャラクターの持ち主でもありました。第一線を退いて以降は、後身の育成に力を入れられ、近年ではその力が大きく開花しています」と尾崎さんが尽力していた後進育成にも触れた。「実は、ジャンボさんと私は同級生です。あまりにも早すぎます。でも、そんなジャンボさんの遺志は、間違いなく引き継がれていきます。安らかにお休みください」と呼びかけた。

またジャパンゴルフツアー選手会会長・谷原秀人は「訃報に接し、ただただショックを受けています」と吐露。「ファンのみなさんには豪快で、憎らしいほど強いイメージしかないかもしれませんが、ジャンボさんほど繊細で、シャイで、優しくて、面倒見のよい人はいません」と故人との思い出を振り返った。

「今年になってかなり体調が悪いと聞いていましたが、病名や症状は誰にも明かさなかった。たぶん、そういう姿を誰にも見せたくないし、知られたくなかったからではないか。最後の最後まで、そういう美学を貫く姿にも、真のプロゴルファー像を見せていただいた思いです」とした上で「長嶋茂雄さんを崇敬されていた。まさか、同じ年にジャンボさんまで失ってしまうとは」と驚き。

続けて「今はただ哀しくて、寂しくて、無念の思いで一杯です。ジャンボさんと過ごした時間と思い出は、一生忘れません。これからも、僕らのことを見守っていてください」と呼びかけた。

葬儀・告別式は故人の遺志により近親者のみの家族葬として執り行い、後日お別れの会の開催を予定している。