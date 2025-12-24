男子ゴルフの国内ツアーで最多の９４勝を挙げ、「ジャンボ尾崎」の愛称で長年、日本の第一人者として活躍したプロゴルファーの尾崎将司（おざき・まさし、本名・尾崎正司）氏が２３日午後３時２１分、Ｓ状結腸がんのため亡くなった。

７８歳だった。葬儀は近親者で執り行い、お別れの会が後日開かれる予定。

徳島県出身。徳島・海南高（現海部高）のエースとして１９６４年春の選抜高校野球大会で優勝し、６５年にプロ野球西鉄ライオンズ（現埼玉西武ライオンズ）に入団した。プロでは大成できず、６８年に退団した。

ゴルファーに転向すると、圧倒的な飛距離と華やかなキャラクターでゴルフ人気を爆発的に高めた。青木功、中嶋常幸とともに「ＡＯＮ」時代を築き、ツアーを引っ張った。ツアー制度が始まった７３年から９８年までに、史上最多の１２度の賞金王に輝いた。弟の健夫、直道もプロゴルファーで「尾崎３兄弟」としても注目された。

還暦を過ぎてもレギュラーツアーに出場し続け、２０１１年には日本人４人目の世界ゴルフ殿堂入りを果たした。近年は後進の育成にも尽力し、門下生の笹生優花、西郷真央が海外のツアーのメジャー大会を制するなど活躍している。