¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤¬£²£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ç¡¢º£Ç¯°ìÈÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÏ¤¤Ïº£Ç¯¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¡ÊÌÚÂ¼¤¬¡Ë°áÎÁÉÊÅ¹¤ÇÍÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ïµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ£Ì¥µ¥¤¥º¤ÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡Ê¤½¤Î°áÎÁÉÊÅ¹¤Ç¤Ï¡Ë£Ø£Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬°ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»£±ÆÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤»¤Ã¤«¤¯Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ÍÎÉþ¤ò¡Ö¤¤¤Á¤¤¤ÁÄ¾¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢»ä¡¢£Ø£Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¿ÀÂÐ±þ¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÎÌÚÂ¼¤ÎÂÐ±þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¸«½Ð¤·¤Ï¤Û¤Ü¡Ö£Ø£Ì½÷Í¥¡¢½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡ÊÌÚÂ¼¤Ï¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤ÁÃ¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«½Ð¤·¤¬Á´Éô¡ØÌîÏ¤²ÂÂå¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø£Ø£Ì¡Ù¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£