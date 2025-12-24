Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ23Ç¯¡ÄÂÀÊ¿È¬ÅÄ¤Î»¦¿ÍÊü²Ð»ö·ï¡¡ÍÎÏ¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤Ê¤·¡¡·Ù»¡¤¬²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡½©ÅÄ»Ô
2002Ç¯¤Ë½©ÅÄ»Ô¤ÎÂÀÊ¿È¬ÅÄ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿ÍÊü²Ð»ö·ï¤¬¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ24Æü¤Ç23Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤¬²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÎÏ¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤¬¤Ê¤¯¤¤¤Þ¤ÀÈÈ¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤23Ç¯Á°¤Î»ö·ï¡£
2002Ç¯¤Î12·î24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½©ÅÄ»ÔÂÀÊ¿È¬ÅÄ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î°ËÆ£¥ß¥ñ¤µ¤óÅö»þ69ºÐ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó¤Ë¤Ï¥Ó¥Ëー¥ë¾õ¤Î¤Ò¤â¤Ç¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤¬¤¢¤ê¡¢»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±
¡ÖÂÀÊ¿¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Êü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤Î´Ø·¸¤Ç¡×
ÄÌ¹Ô¿Í
¡Ö¤¢ー¤¢¤ì¤Þ¤À¡×
·Ù»¡´±
¡ÖÌ¤²ò·è¤Ç¡¢¾ðÊóÄó¶¡µá¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ24Æü¤Ç23Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï·Ù»¡¤Ê¤É¤¬»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤ÎÄó¶¡Àè¤Ï½©ÅÄÅì·Ù»¡½ð¤Ç¡¢018-825-5110¤Ç¤¹¡£