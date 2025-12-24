U-22ÆüËÜÂåÉ½¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤ÎGK¥Ô¥µ¥Î¤¬Î¥Ã¦¡ÄÌÀ¼£ÂçGKßÀºêÃÎ¹¯¤òÄÉ²Ã¾·½¸
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï24Æü¡¢U-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿GK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø(Ì¾¸Å²°)¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¡¢GKßÀºêÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç2Ç¯)¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡U-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ï24Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤ÇIBARAKI Next Generation Cup2025¤Ë»²²Ã¡£21Æü¤«¤éÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥µ¥Î¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Ô¥µ¥Î¤Ï22Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿23Æü¤ÎÎý½¬¤ÏÉÔ»²²Ã¡£GK¤Ï¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)¤È¹ÓÌÚÎ°°Î(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)¤Î2Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¾·½¸¤ÎßÀºê¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¡£Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¤Î¾·½¸Îò¤Ï¤¢¤ê¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Ï9·î¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡U-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ï24Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤ÇIBARAKI Next Generation Cup2025¤Ë»²²Ã¡£21Æü¤«¤éÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥µ¥Î¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Ô¥µ¥Î¤Ï22Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿23Æü¤ÎÎý½¬¤ÏÉÔ»²²Ã¡£GK¤Ï¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)¤È¹ÓÌÚÎ°°Î(¥¬¥ó¥ÐÂçºå)¤Î2Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¾·½¸¤ÎßÀºê¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¡£Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¤Î¾·½¸Îò¤Ï¤¢¤ê¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Ï9·î¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£