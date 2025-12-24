¡Ö¼Ò²ñÊ¡»ã³èÆ°¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¡×²¬»³¸©¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬²¬»³¸©Ê¡»ã´ð¶â¤Ë´óÉÕ¡¡º£Ç¯¤Ç47²óÌÜ
¼Ò²ñÊ¡»ã³èÆ°¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²¬»³¸©¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤«¤é²¬»³¸©Ê¡»ã´ð¶â¤Ë´óÉÕ¶â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¹ç¤ÎÀé¸¶¹Ô´îÍý»öÄ¹¤¬¡¢´óÉÕ¶â100Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¶â¤Ï²ÃÌÁ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç1975Ç¯¤ËÂ£Äè¤ò»Ï¤á¡¢º£Ç¯¡¡¤Ç47²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¬»³¸©¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡Àé¸¶¹Ô´îÍý»öÄ¹¡Ë
¡Ö47Ç¯´Ö¤âÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Â£¤é¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¼«Î©»Ù±ç¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÂÐºö¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£