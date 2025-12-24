午前：債券サマリー 先物は続伸、長期金利は２．０２５％に低下 午前：債券サマリー 先物は続伸、長期金利は２．０２５％に低下

２４日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸した。日銀の金融政策決定会合後に進んだ円安が一服するなかで、財政悪化に対する過度な警戒感も和らぎ、買い戻しが入った。



高市早苗首相のインタビュー記事を前日に日本経済新聞電子版が配信した。新規の国債発行額に関し、高市首相による「抑制的にできるかもしれない」との発言に触れつつ、市場の信認を意識しながら財政を運営する姿勢を強調したと伝えている。この内容が引き続き材料視されたようだ。日銀はこの日、定例の国債買い入れオペを実施。対象は「残存期間３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」、「同２５年超」と物価連動債の５本でオファー額は予定通り。日銀の国債買い入れオペの予定も円債相場をサポートする要因となったとみられている。



前日のニューヨーク市場で米長期金利は横ばいの４．１６％だった。発表が遅れていた７～９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は市場予想を上回った。一方、１２月の米消費者信頼感指数は市場予想を下回るなど、米景気の先行き懸念をもたらす指標の発表もあり、強弱材料が併存するなかで売り買いが交錯した。



先物３月限は前営業日比１３銭高の１３２円９８銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い２．０２５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS