¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£³°Ì¤Ë£Ä£×£Ô£É
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£²£´Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥Ç¡¦¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥»¥é¥Ô¥Æ¥¯¥¹¸¦µæ½ê<4576.T>¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç£Ä£×£Ô£É¤ÏÈ¿Íî¡£Æ±¼Ò¤Ï»°½ÅÂç³ØÈ¯¤ÎÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£¥á¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹<4586.T>¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯ÉÊ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÈÎÇä¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤ÎÈ¯É½¤òºàÎÁ¤Ë¡¢£¹·î²¼½Ü¤ËµÞÂ®¿Íµ¤²½¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊª¿§¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢³ô²Á¤ÏÆðÄ´¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
