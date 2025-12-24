2025年に放送されたアニメでは、数多くの声優たちが個性と才能にあふれる演技を披露していた。そこで本稿では独断と偏見により、今年活躍が目立った5人の女性声優をピックアップ。それぞれの出演作を取り上げつつ、どんな演技でファンを魅了したのか振り返っていきたい。

■上田麗奈 今年活躍した女性声優として、上田麗奈を取り上げないわけにはいかないだろう。幅広い演技に定評があり、毎年何かしらのヒロインを演じている人気声優だが、今年は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の大ヒットによってとくに強い印象を残した。

同作で上田が演じたレゼは、主人公のデンジを翻弄する魔性のヒロイン。透明感がある声質とミステリアスな演技が相まって、デンジそして観客にとっての理想を体現していたように思える。興行収入的にもレゼは“100億の女”に近づいており、上田の代表作となることは間違いないだろう。

上田は『SSSS.GRIDMAN』の新条アカネや映画『ハーモニー』の御冷ミァハなど、どこか影がある役柄を得意としているが、秋アニメ『私を喰べたい、ひとでなし』の主人公・八百歳比名子役でもその才能を遺憾なく発揮。暗い過去を抱えた比名子のキャラクター性を、そのセリフの1つひとつににじませるような演技を見せた。

2026年1月30日にはギギ・アンダルシア役を演じる映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が公開される予定なので、その勢いは年をまたいだ後も続きそうだ。

■中村カンナ 今年の活躍が印象深い声優としては、中村カンナもその1人として挙げられるだろう。『ウマ娘』シリーズのナリタトップロード役としてお馴染みだった彼女が、今年は『わたなれ』こと『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』の主人公・甘織れな子役で、さらにもう一段階飛躍を遂げた。

いわゆる百合モノとしては異例とも言える大ヒットとなった『わたなれ』の魅力は、そのほとんどがれな子のキャラクター性に集約されていると言っても過言ではない。「れな子が悪いんだよ」というネットミームさえ生み出したこのキャラを、中村は「ほぼれな子本人」とまで言われるほどの解像度の高さで演じきっており、多くのアニメファンにその実力を見せつけた。

なお今年は他にも『ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる』や『悪食令嬢と狂血公爵』で主役を演じたり、『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』でラナ・コレット役を演じたりと、大きな役柄をいくつも射止めていた。来年は本格的なブレイクの年になるかもしれない。

■黒沢ともよ 『響け！ユーフォニアム』の黄前久美子役や『宝石の国』のフォスフォフィライト役などの代表作があり、実力派声優として知られていた黒沢ともよ。今年はスタジオカラーとサンライズの共同制作による『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』で初の“ガンダム主人公”を演じたことで大きな注目を集めた。

黒沢が同作で演じたアマテ・ユズリハ（マチュ）は、平穏な日常に馴染むことができず、危なっかしいエネルギーを持て余している女子高生。感情の起伏が激しいキャラクターだったが、その喜怒哀楽を見事に表現していたように思われる。しかも黒沢といえば、良い意味で生々しさを感じさせる演技のスタイルが特徴だ。そのこともマチュのキャラクター性にぴったりハマっていた。

そのほかにも90年代の人気ジャンプマンガを原作とした『地獄先生ぬ～べ～』の細川美樹役、デジモンシリーズ最新作『DIGIMON BEATBREAK』の咲夜レーナ役などを演じており、より幅広い世代に存在感をアピールしたことは間違いない。今後、大作アニメへの抜擢に期待が高まる女性声優の筆頭だ。

■寺澤百花 そこまで出演数が多かったわけではないが、絶好のハマリ役を掴み取ったことで強烈な印象を与えたのが寺澤百花。その役柄とは、2025年最高のダークホースアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』におけるWヒロインの1人・チハルだ。

同作はほぼ個人制作の3Dショートアニメだが、独創的な作風によって心を奪われる人が続出したことが記憶に新しい。とくにファンを夢中にさせたのが、独特なテンポ感のセリフだった。

いわゆる“アニメっぽい演技”とはまったく違う、現実で耳にする日常会話のようなテンションでキャラクターたちが話すのだが、中でも寺澤が演じたチハルは圧倒的な質感。永瀬アンナ演じるマキナとともに、「こんなギャルが実在するかもしれない」と思わせるような掛け合いを繰り広げていた。

『負けヒロインが多すぎる！』の小鞠知花役もそうだったが、おそらくアニメ特有のキャラクター性を、現実にいそうなラインに落とし込むのが上手い声優なのだろう。

■早見沙織 今さら紹介するまでもない人気声優の早見沙織だが、今年はとくに活躍が目立つ年だったように思われる。

『SAKAMOTO DAYS』の大佛や『鬼人幻燈抄』の白雪に始まり、劇場アニメ『ベルサイユのばら』のロザリー、『グノーシア』のステラ、『ブスに花束を。』の田端花などさまざまな役柄を担当。ヨル・フォージャーを演じる『SPY×FAMILY』や地獄のフブキを演じる『ワンパンマン』の最新シリーズも秋アニメとして放送された。

中でも『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』では、胡蝶しのぶ役として一世一代の大きな見せ場が用意されていたことが印象的。命を燃やすような迫力でバトルシーンを演じており、これまでのキャリアの集大成と言いたくなるほどの熱演だった。

少年マンガの世界に君臨するマドンナとして重宝されている早見だが、あらためてその演技力の高さを見せつけてくれた。

以上、本稿では今年活躍した5人の女性声優を紹介してきた。とはいえ記事に収まらなかっただけで、『メダリスト』の結束いのり役を演じた春瀬なつみや、アドベンチャーゲーム『魔法少女ノ魔女裁判』で主人公・桜羽エマ役を演じた三木谷奈々など、注目株の声優はほかにも数多く存在する。

来年は一体どんな声優が頭角を現すのか期待しつつ、新作アニメの動向をチェックしていきたい。（文＝キットゥン希美）