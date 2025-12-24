仙台、阪南大FW中田有祐と“前倒し”でプロ契約締結「この決断を尊重してくださった方々に心から感謝」…今季J2で12試合出場
ベガルタ仙台は24日、27シーズンから加入が内定していた阪南大FW中田有祐とJ2・J3百年構想リーグからのプロ契約を締結したことを発表した。
今年3月、27シーズンからの加入内定が発表された中田は、特別指定選手として6月のJ2第19節山形戦でJデビュー。今季のJ2リーグで12試合、ルヴァン杯で1試合に出場していた。
中田はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「今シーズン、熱い応援ありがとうございました。このたび、2027シーズンからの加入内定を1年前倒し、来シーズンよりベガルタ仙台に加入することになりました(※2026年は阪南大に在学し、同大サッカー部は退部)。
この決断を尊重してくださった阪南大サッカー部の選手、スタッフの方々に心から感謝申し上げます。日ごろから切磋琢磨し、さまざまな経験を重ねる中で大きく成長できた3年間でした。
また、日本一や関西制覇といった最高の思い出を作ることもできました。阪南大サッカー部に出会えた人生で良かったです。本当にありがとうございました。
ベガルタ仙台では多くのチャンスをいただきながらも結果を残せませんでした。この悔しさをエネルギーに変えて、2026/27シーズンはJ1昇格を果たせるように精一杯がんばりますので、引き続き応援よろしくお願いします。」
以下、クラブ発表のプロフィール
●FW中田有祐
(なかだ・ゆう)
■生年月日
2004年6月5日
■出身地
群馬県
■身長/体重
189cm/82kg
■経歴
佐野FC-ファナティコス-東京Vジュニアユース-仙台ユース-阪南大
