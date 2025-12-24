『初台アートロフト うつろい』

新国立劇場の1階オープンスペースで、舞台衣裳展『初台アートロフト うつろい』が無料開催中だ。また、日本舞台写真家協会による舞台写真展「彩～舞台の記憶を紡ぐ～」も同時に開催されている。会期は3月1日まで。

「初台アート・ロフト」は、アート作品である舞台衣裳に光を当て、新たな物語を創造する企画。2019年にスタートした「初台アート・ロフト」は、「ファンタジー展」「パラード展」「生命の木展」「神話への旅展」「想像力と技－素材と型－展」「時空をこえて展」「奇想空間展」など様々な切り口から舞台衣裳の展示を実施してきた。


今期は〈うつろい〉をテーマに、時の流れとともに多様な姿へと変化していく作品たちが織りなす、悲哀と歓喜の物語を全面に描き出す。花言葉に「美しい変化」「大切な思い出」をもつ紅葉、そして「長寿」「荘厳」「鎮魂」を託されたイチョウを、展覧会を象徴するメインオブジェとして配置。これらは〈うつろい〉の本質を体現するにふさわしいモチーフとなっている。

会場は1階メインエントランスホールおよび、2・3階ギャラリー。
開場時間は8:00～20:00で、舞台のチケットを持っていなくても、無料で鑑賞することができる。

舞台写真展「彩～舞台の記憶を紡ぐ～」が同時開催


また、この期間中に日本舞台写真家協会による舞台写真展「彩～舞台の記憶を紡ぐ～」が同時開催されている。
展示されている写真は以下の通り。

新国立劇場展示舞台写真

オペラ
2022年_ボリス・ゴドゥノフ　撮影：堀田力丸
2023年_シモン・ボッカネグラ 　撮影：堀田力丸 
2023年_ファルスタッフ 　撮影：堀田力丸

バレエ
2024年　アラジン　　　　撮影：鹿摩隆司 
2021年　ライモンダ　　　撮影：長谷川清徳 
2024年　眠れる森の美女　撮影：瀬戸秀美 

ダンス
2011年　Shakespeare THE SONNETS　　　撮影：鹿摩隆司 
2013 年　フランス印象派ダンス Trip Triptych　撮影：鹿摩隆司 
2015年　 サーカス　　　　　　　　　　　　　撮影：鹿摩隆司 

演劇
2009年　ヘンリー六世　　　　撮影：谷古宇正彦 
2025年　消えていくなら朝　　撮影：田中亜紀 
2025年　焼肉ドラゴン　　　　撮影：宮川舞子 

　

