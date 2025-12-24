

『初台アートロフト うつろい』

新国立劇場の1階オープンスペースで、舞台衣裳展『初台アートロフト うつろい』が無料開催中だ。また、日本舞台写真家協会による舞台写真展「彩～舞台の記憶を紡ぐ～」も同時に開催されている。会期は3月1日まで。

「初台アート・ロフト」は、アート作品である舞台衣裳に光を当て、新たな物語を創造する企画。2019年にスタートした「初台アート・ロフト」は、「ファンタジー展」「パラード展」「生命の木展」「神話への旅展」「想像力と技－素材と型－展」「時空をこえて展」「奇想空間展」など様々な切り口から舞台衣裳の展示を実施してきた。



今期は〈うつろい〉をテーマに、時の流れとともに多様な姿へと変化していく作品たちが織りなす、悲哀と歓喜の物語を全面に描き出す。花言葉に「美しい変化」「大切な思い出」をもつ紅葉、そして「長寿」「荘厳」「鎮魂」を託されたイチョウを、展覧会を象徴するメインオブジェとして配置。これらは〈うつろい〉の本質を体現するにふさわしいモチーフとなっている。

会場は1階メインエントランスホールおよび、2・3階ギャラリー。

開場時間は8:00～20:00で、舞台のチケットを持っていなくても、無料で鑑賞することができる。

舞台写真展「彩～舞台の記憶を紡ぐ～」が同時開催



また、この期間中に日本舞台写真家協会による舞台写真展「彩～舞台の記憶を紡ぐ～」が同時開催されている。

展示されている写真は以下の通り。

新国立劇場展示舞台写真 オペラ

2022年_ボリス・ゴドゥノフ 撮影：堀田力丸

2023年_シモン・ボッカネグラ 撮影：堀田力丸

2023年_ファルスタッフ 撮影：堀田力丸 バレエ

2024年 アラジン 撮影：鹿摩隆司

2021年 ライモンダ 撮影：長谷川清徳

2024年 眠れる森の美女 撮影：瀬戸秀美 ダンス

2011年 Shakespeare THE SONNETS 撮影：鹿摩隆司

2013 年 フランス印象派ダンス Trip Triptych 撮影：鹿摩隆司

2015年 サーカス 撮影：鹿摩隆司 演劇

2009年 ヘンリー六世 撮影：谷古宇正彦

2025年 消えていくなら朝 撮影：田中亜紀

2025年 焼肉ドラゴン 撮影：宮川舞子





舞台写真展「彩～舞台の記憶を紡ぐ～」



詳細は公式サイトへ

https://www.nntt.jac.go.jp/centre/news/detail/62_029891.html

（文：エントレ編集部）