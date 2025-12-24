¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤¬¶äºÂ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINZA¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ®½Å¤Ê¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¿Íµ¤³¨ËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ½ÐÈÇ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINZA¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ó¤È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¥²¥ª¥ë¥°¡¦¥Ï¥ì¥ó¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ó¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¡ÈÀ¤³¦¤Ë1Ëç¤º¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡É¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ªÂ¾¤Ë¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î5Æü(·î)¡Á2026Ç¯1·î19Æü(·î)
²ñ¾ì¡§¾¾²°¶äºÂ8³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å8»þ
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þÊÄ¾ì
¢¨Æþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢¨1·î12Æü(½Ë¡¦·î)¡¢18Æü(Æü)¤Ï¸á¸å7»þ30Ê¬ÊÄ¾ì
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¾¾²°¶äºÂ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º®»¨¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡ª¸¶ºî¼ÔÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨¡¢ÆÃÊÌÈÎÇä¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¥²¥ª¥ë¥°¡¦¥Ï¥ì¥ó¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ó¤µ¤ó¤¬ºîÉÊ¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ë1Ëç¤º¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤½é¸ø³«¤Î¸¶²è25ÅÀ¤ò´Ö¶á¤Ç´Õ¾Þ¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡ª
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡¡420,000±ß¡Á1,050,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡§³¨²è¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃµ»ö¹à
¡¦¹ØÆþ¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À°Íý·ô¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¹ØÆþÅÀ¿ô¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ´ü½ªÎ»¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþÅöÆü¤Ï»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ´ü½ªÎ»¸å¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ØÆþ¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤ä±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤ÎÇäÇã¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¸¶²è¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ãøºî¸¢¤Ï°ÜÅ¾¤»¤º¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æó¼¡ÃøºîÊª¤ÎÀ©ºî¡¢¾¦¶ÈÍøÍÑ¡¢Ê£À½¡¢¸ø³«¡¦Á÷¿®¡¢²þÊÑ¡¦²Ã¹©¤Ï¸Ç¤¯¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¹ØÆþ»þ¤ËÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¶ºî¼Ô¡Ê¸¶ºî¼Ô¤¬»ØÄê¤¹¤ëÂè»°¼Ô¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¤¬¡¢ËÜ¸¶²è¤ÈÆ±¤¸¸¶²è¤ò¤â¤È¤ËÆó¼¡ÃøºîÊª¡ÊÎã¡§¥°¥Ã¥º¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¡Ë¤òÀ©ºî¤ª¤è¤ÓÈÒÉÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Ë¤è¤ëÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î½êÍ¸¢¤È¤ÏÊÌ¤Î¸¢Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£25¼þÇ¯µÇ°¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨¤â¡ª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸¶ºî¼Ô¥²¥ª¥ë¥°¡¦¥Ï¥ì¥ó¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ó¤µ¤ó¤¬¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö25¼þÇ¯µÇ°¥¢¡¼¥È¡×¤Î¸¶²è¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ÈÎÇä¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó
¢£Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸ÂÄêÉÊ¤â¡ªPOP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINZA¡×¤Ç¤Ï¡¢³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥ÜÉÊ¤äÀè¹ÔÈÎÇäÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¢ö
¡ÚPOP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Û
¢£¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¡ß¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§(¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤)¡¡¡Ú¸ÂÄêÈÎÇä¡Û
²Á³Ê¡§2,916±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡Û
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¡Ê®¿å¹¾ì/¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡Û
²Á³Ê¡§³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¦¥Ã¥É¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¡¡¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡Û
²Á³Ê¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨A6¥µ¥¤¥º
¢£¥Ý¡¼¥Á¡¡¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡Û
²Á³Ê¡§2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡Û
²Á³Ê¡§³Æ550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡ÚÀè¹ÔÈÎÇä¡Û
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ ¹ØÆþ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Û
2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æÂÞ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤â¥³¥é¥Ü¤·¤Þ¤¹¢ö
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢º£²ó½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ë¡¼¥óÀ½¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤â¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÉ÷¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ªÎÁÍýÉ÷·Ê¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤Ç¡¢Æ±»þ³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤Ë¤âÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¾¾²°¶äºÂ8³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥Æ¥£Æâ¡ÖMG¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤À¤±¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃíÊ¸¤´¤È¤ËÆÃÀ½¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢´ò¤·¤¤ÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü(·î)¡Á1·î19Æü(·î)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¡ÖMG¥«¥Õ¥§¡×¡Ê¾¾²°¶äºÂ8F¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å10»þ¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ ¸á¸å9»þ¡Ë
¢¨ÀÊ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ÎÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤«¤é30Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤½¤¦¡ª¿·Ç¯¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINZA¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª
© 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
Ê¸¡á¿ûÌîÄ¾»Ò