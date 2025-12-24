日向坂46最新シングル「クリフハンガー」ジャケットアートワーク5種解禁！テーマは“光が差す方へ”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」（2026年1月28日発売）のジャケットアートワークが公開となった。

■ジャケットとアーティスト写真でひとつのストーリーに

今作のジャケットアートワークのテーマは「光が差す方へ」。暗闇の中で、季節感あふれるコートやニットをまとったメンバーが、空から舞い落ちる雪とともに発光する様を切り取ることで、どんなヤなことがあっても日向坂46はわたしたちをいつも笑顔にしてくれるという想いが込められている。

また先日公開となった朝焼けをバックに撮影したアーティスト写真は、“光が差す方へ向かった先”を表現しており、ジャケットとアーティスト写真でひとつのストーリーになっている。

日向坂46は2025年、一期生が全員卒業し、二期生～五期生の新生・日向坂46として始動。3枚のシングルをリリースし、女性アーティスト歴代1位記録を保持する「1stからのオリコンシングル連続1位獲得作品数」も15作連続に自己更新している。

あらたな風を武器に、グループがこれからさらにどのように力をつけて成長していくのか、日向坂46から目が離せない。

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「クリフハンガー」

