日経平均24日前引け＝4日続伸、68円高の5万481円 日経平均24日前引け＝4日続伸、68円高の5万481円

24日前引けの日経平均株価は4日続伸。前日比68.55円（0.14％）高の5万481.42円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は678、値下がりは839、変わらずは82。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を96.27円押し上げ。次いで東エレク <8035>が63.17円、スクリン <7735>が17.18円、イビデン <4062>が14.21円、ファナック <6954>が10.86円と続いた。



マイナス寄与度は65.18円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が25.07円、ソニーＧ <6758>が9.86円、ＫＤＤＩ <9433>が8.82円、ダイキン <6367>が6.35円と並んだ。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、陸運、海運、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には保険、空運、銀行が並んだ。



株探ニュース

