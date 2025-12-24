　24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比25.1％減の1479億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.8％増の960億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　野村日本株高配当 <1577> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＭＳＣＩジャパン <1653> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、グローバルＸ　ゴールド　ＥＴＦ <425A> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 <1494> など30銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ＷＴＩ　原油上場 <1690> が4.51％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　貴金属バスケット <1676> が3.81％高と大幅な上昇。

　日経平均株価が68円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金539億4400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均673億1200万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が135億500万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が77億8300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が68億100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が58億8300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が42億8000万円の売買代金となった。

株探ニュース