ETF売買動向＝24日前引け、ｉＳ先進国株、ＷＴ金が新高値 ETF売買動向＝24日前引け、ｉＳ先進国株、ＷＴ金が新高値

24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比25.1％減の1479億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.8％増の960億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <1577> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> など30銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.51％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が3.81％高と大幅な上昇。



日経平均株価が68円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金539億4400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均673億1200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が135億500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が77億8300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が68億100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が58億8300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が42億8000万円の売買代金となった。



株探ニュース

