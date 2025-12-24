東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、ＴＯＲＩＣＯが一時S高 東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、ＴＯＲＩＣＯが一時S高

24日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数283、値下がり銘柄数285と、売り買いが拮抗した。



個別ではＴＯＲＩＣＯ<7138>が一時ストップ高と値を飛ばした。Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、ノースサンド<446A>、アイキューブドシステムズ<4495>、パワーエックス<485A>、ＳＢＩリーシングサービス<5834>など8銘柄は年初来高値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、アクセルスペースホールディングス<402A>、スペースマーケット<4487>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、イノベーション<3970>、ＧＭＯコマース<410A>、ポーターズ<5126>、アイズ<5242>など10銘柄が年初来安値を更新。コンヴァノ<6574>、グローム・ホールディングス<8938>、アクリート<4395>、ネットスターズ<5590>、イオレ<2334>は値下がり率上位に売られた。



