ETFÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡á24ÆüÁ°°ú¤±
¡¡24ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 53944¡¡¡¡¡¡-0.7¡¡¡¡¡¡ 43340
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 13505¡¡¡¡ -16.7¡¡¡¡¡¡¡¡5818
£³. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8638¡¡¡¡ -40.6¡¡¡¡¡¡ 21555
£´. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡7783¡¡¡¡¡¡63.5¡¡¡¡¡¡ 52410
£µ. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡6801¡¡¡¡¡¡78.6¡¡¡¡¡¡ 466.2
£¶. <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6244¡¡¡¡¡¡13.3¡¡¡¡¡¡ 34080
£·. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡5883¡¡¡¡¡¡49.9¡¡¡¡¡¡ 51420
£¸. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡4838¡¡¡¡ -79.7¡¡¡¡¡¡3582.0
£¹. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡¡¡4280¡¡¡¡¡¡11.6¡¡¡¡¡¡ 142.8
10. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡3977¡¡¡¡¡¡49.7¡¡¡¡¡¡ 11170
11. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡2537¡¡¡¡¡¡ 2.6¡¡¡¡¡¡195500
12. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡1906¡¡¡¡¡¡16.6¡¡¡¡¡¡ 333.0
13. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡1847¡¡¡¡ -34.3¡¡¡¡¡¡ 715.8
14. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡1310¡¡¡¡¡¡71.5¡¡¡¡¡¡¡¡2846
15. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡1277¡¡¡¡¡¡ 3.7¡¡¡¡¡¡¡¡2555
16. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡1210¡¡¡¡ -17.4¡¡¡¡¡¡ 16750
17. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1068¡¡¡¡¡¡22.2¡¡¡¡¡¡ 64570
18. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡ 910¡¡¡¡ -38.0¡¡¡¡¡¡2059.5
19. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 836¡¡¡¡¡¡18.9¡¡¡¡¡¡ 775.8
20. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡ 830¡¡¡¡ -30.5¡¡¡¡¡¡2169.5
21. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 732¡¡¡¡¡¡16.2¡¡¡¡¡¡¡¡5251
22. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 717¡¡¡¡ -35.4¡¡¡¡¡¡¡¡1091
23. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡ 615¡¡¡¡¡¡ 4.8¡¡¡¡¡¡ 52200
24. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡ 583¡¡¡¡ 167.4¡¡¡¡¡¡ 52440
25. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 563¡¡¡¡ -37.3¡¡¡¡¡¡¡¡3168
26. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡ 545¡¡¡¡¡¡20.6¡¡¡¡¡¡ 527.6
27. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 510¡¡¡¡¡¡-2.1¡¡¡¡¡¡ 66440
28. <1674> £×£Ô¥×¥é¥Á¥Ê¡¡¡¡¡¡ 496¡¡¡¡¡¡84.4¡¡¡¡¡¡ 33280
29. <1482> £é£ÓÊÆºÄ£·£È¡¡¡¡¡¡ 467¡¡¡¡ 576.8¡¡¡¡¡¡¡¡1639
30. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 443¡¡¡¡¡¡36.3¡¡¡¡¡¡ 10715
31. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 406¡¡¡¡¡¡-6.7¡¡¡¡¡¡¡¡2310
32. <1671> £×£Ô£É¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡ 404¡¡¡¡¡¡93.3¡¡¡¡¡¡¡¡2994
33. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡ 389¡¡¡¡ -31.2¡¡¡¡¡¡ 40200
34. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡ 388¡¡¡¡¡¡35.7¡¡¡¡¡¡ 52460
35. <1487> ¾å¾ìÊÆºÄ¥ØÍ¡¡¡¡¡¡ 386¡¡ 38500.0¡¡¡¡¡¡ 12710
36. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 382¡¡¡¡ -98.6¡¡¡¡¡¡ 352.8
37. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 381¡¡¡¡ -17.0¡¡¡¡¡¡ 30840
38. <1543> ½ã¥Ñ¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 368¡¡¡¡¡¡41.0¡¡¡¡¡¡ 86280
39. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 358¡¡¡¡ -14.4¡¡¡¡¡¡ 26055
40. <2016> £é£ÆÊÆºÄ£·Í¡¡¡¡¡¡ 355¡¡ 35400.0¡¡¡¡¡¡¡¡1859
41. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ 354¡¡¡¡ -23.4¡¡¡¡¡¡¡¡ 234
42. <1308> ¾å¾ìÅì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 283¡¡¡¡ -50.1¡¡¡¡¡¡¡¡3540
43. <2516> Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ 279¡¡¡¡¡¡46.1¡¡¡¡¡¡ 525.0
44. <1693> £×£ÔÆ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 245¡¡¡¡¡¡49.4¡¡¡¡¡¡¡¡7585
45. <2869> £é£Æ¥ÊÉ´£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 245¡¡¡¡ -29.6¡¡¡¡¡¡ 60370
46. <1656> £é£ÓÊÆºÄ£·¡¡¡¡¡¡¡¡ 242¡¡¡¡ 656.3¡¡¡¡¡¡ 315.7
47. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡ 236¡¡¡¡¡¡ 3.1¡¡¡¡¡¡ 82150
48. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡ 234¡¡¡¡ -35.2¡¡¡¡¡¡ 540.8
49. <435A> £é£ÆÆüËÜÇÛÅö¡¡¡¡¡¡ 223¡¡¡¡ -23.1¡¡¡¡¡¡¡¡2199
50. <2038> ¸¶ÌýÀè£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 220¡¡¡¡ -21.1¡¡¡¡¡¡¡¡1411
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 53944¡¡¡¡¡¡-0.7¡¡¡¡¡¡ 43340
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 13505¡¡¡¡ -16.7¡¡¡¡¡¡¡¡5818
£³. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8638¡¡¡¡ -40.6¡¡¡¡¡¡ 21555
£´. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡7783¡¡¡¡¡¡63.5¡¡¡¡¡¡ 52410
£µ. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡6801¡¡¡¡¡¡78.6¡¡¡¡¡¡ 466.2
£¶. <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6244¡¡¡¡¡¡13.3¡¡¡¡¡¡ 34080
£·. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡5883¡¡¡¡¡¡49.9¡¡¡¡¡¡ 51420
£¸. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡4838¡¡¡¡ -79.7¡¡¡¡¡¡3582.0
£¹. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡¡¡4280¡¡¡¡¡¡11.6¡¡¡¡¡¡ 142.8
10. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡3977¡¡¡¡¡¡49.7¡¡¡¡¡¡ 11170
11. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡2537¡¡¡¡¡¡ 2.6¡¡¡¡¡¡195500
12. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡1906¡¡¡¡¡¡16.6¡¡¡¡¡¡ 333.0
13. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡1847¡¡¡¡ -34.3¡¡¡¡¡¡ 715.8
14. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡1310¡¡¡¡¡¡71.5¡¡¡¡¡¡¡¡2846
15. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡1277¡¡¡¡¡¡ 3.7¡¡¡¡¡¡¡¡2555
16. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡1210¡¡¡¡ -17.4¡¡¡¡¡¡ 16750
17. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1068¡¡¡¡¡¡22.2¡¡¡¡¡¡ 64570
18. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡ 910¡¡¡¡ -38.0¡¡¡¡¡¡2059.5
19. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 836¡¡¡¡¡¡18.9¡¡¡¡¡¡ 775.8
20. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡ 830¡¡¡¡ -30.5¡¡¡¡¡¡2169.5
21. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 732¡¡¡¡¡¡16.2¡¡¡¡¡¡¡¡5251
22. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 717¡¡¡¡ -35.4¡¡¡¡¡¡¡¡1091
23. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡ 615¡¡¡¡¡¡ 4.8¡¡¡¡¡¡ 52200
24. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡ 583¡¡¡¡ 167.4¡¡¡¡¡¡ 52440
25. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 563¡¡¡¡ -37.3¡¡¡¡¡¡¡¡3168
26. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡ 545¡¡¡¡¡¡20.6¡¡¡¡¡¡ 527.6
27. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 510¡¡¡¡¡¡-2.1¡¡¡¡¡¡ 66440
28. <1674> £×£Ô¥×¥é¥Á¥Ê¡¡¡¡¡¡ 496¡¡¡¡¡¡84.4¡¡¡¡¡¡ 33280
29. <1482> £é£ÓÊÆºÄ£·£È¡¡¡¡¡¡ 467¡¡¡¡ 576.8¡¡¡¡¡¡¡¡1639
30. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 443¡¡¡¡¡¡36.3¡¡¡¡¡¡ 10715
31. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 406¡¡¡¡¡¡-6.7¡¡¡¡¡¡¡¡2310
32. <1671> £×£Ô£É¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡ 404¡¡¡¡¡¡93.3¡¡¡¡¡¡¡¡2994
33. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡ 389¡¡¡¡ -31.2¡¡¡¡¡¡ 40200
34. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡ 388¡¡¡¡¡¡35.7¡¡¡¡¡¡ 52460
35. <1487> ¾å¾ìÊÆºÄ¥ØÍ¡¡¡¡¡¡ 386¡¡ 38500.0¡¡¡¡¡¡ 12710
36. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 382¡¡¡¡ -98.6¡¡¡¡¡¡ 352.8
37. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 381¡¡¡¡ -17.0¡¡¡¡¡¡ 30840
38. <1543> ½ã¥Ñ¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 368¡¡¡¡¡¡41.0¡¡¡¡¡¡ 86280
39. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 358¡¡¡¡ -14.4¡¡¡¡¡¡ 26055
40. <2016> £é£ÆÊÆºÄ£·Í¡¡¡¡¡¡ 355¡¡ 35400.0¡¡¡¡¡¡¡¡1859
41. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ 354¡¡¡¡ -23.4¡¡¡¡¡¡¡¡ 234
42. <1308> ¾å¾ìÅì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 283¡¡¡¡ -50.1¡¡¡¡¡¡¡¡3540
43. <2516> Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ 279¡¡¡¡¡¡46.1¡¡¡¡¡¡ 525.0
44. <1693> £×£ÔÆ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 245¡¡¡¡¡¡49.4¡¡¡¡¡¡¡¡7585
45. <2869> £é£Æ¥ÊÉ´£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 245¡¡¡¡ -29.6¡¡¡¡¡¡ 60370
46. <1656> £é£ÓÊÆºÄ£·¡¡¡¡¡¡¡¡ 242¡¡¡¡ 656.3¡¡¡¡¡¡ 315.7
47. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡ 236¡¡¡¡¡¡ 3.1¡¡¡¡¡¡ 82150
48. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡ 234¡¡¡¡ -35.2¡¡¡¡¡¡ 540.8
49. <435A> £é£ÆÆüËÜÇÛÅö¡¡¡¡¡¡ 223¡¡¡¡ -23.1¡¡¡¡¡¡¡¡2199
50. <2038> ¸¶ÌýÀè£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 220¡¡¡¡ -21.1¡¡¡¡¡¡¡¡1411
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹