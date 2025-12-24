¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ËÌ³¤Æ»¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±´óÉÕÀ©ÅÙ¤Î2025Ç¯ÅÙÊ¬´óÉÕÀè¤ò·èÄê
¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ËÌ³¤Æ»¤Ï12·î22Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±´óÉÕ»Ù±çÀ©ÅÙ¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çH(±ÑÃÎ)¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î2025Ç¯ÅÙÊ¬´óÉÕÀè¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Æâ17»ÔÄ®Â¼¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤«¤éÊ£¿ôÇ¯ÅÙ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»ö¶È¤ÎºÎÂò¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ã³²ÂÐºö¤äDX¿ä¿Ê¤Ê¤ÉÃÏ°è²ÝÂê¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çH(±ÑÃÎ)¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¥í¥´
¡û¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³µÍ×
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ËÌ³¤Æ»¤¬ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¤Ø´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦À©ÅÙ¡£2023Ç¯ÅÙ¤«¤é2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Ç¡¢Áí³Û10²¯±ß¤ò¾å¸Â¤Ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯ÅÙÊ¬¤Ë¤Ï57»ÔÄ®Â¼¤«¤é69»ö¶È¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ò³°Í¼±¼Ô¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢17»ÔÄ®Â¼(17»ö¶È)¤ËÁí³Û1²¯2473Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
ºÎÂò¤µ¤ì¤¿»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ï¡¢½Ã³²ÂÐºö¤Î¤Û¤«¡¢ÇÀ¶È¡¢´Ñ¸÷¡¢¶µ°é¡¢Ê¡»ã¡¢ÎÓ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ëDX´ØÏ¢»ö¶È¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯ÅÙÊ¬¤Î´óÉÕ¶â¤Ï2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£2026Ç¯ÅÙÊ¬¤Î¸øÊç¤Ï2026Ç¯9·î¤Ë³«»Ï¤·¡¢Æ±Ç¯12·îº¢¤Ë´óÉÕÀè¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
