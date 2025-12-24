「アイドルマスター」アーケード筐体のプラモデル再販！ 同スケールのユニットカード＆プロデューサーカードも多数付属
【アイドルマスター アーケード筐体】 2026年4月 再販予定 価格：4,620円
ウェーブは、プラモデル「アイドルマスター アーケード筐体」を2026年4月に再販する。価格は4,620円。
本商品は、アーケード用ゲーム「アイドルマスター」のアーケード版筐体をプラモデル化したもの。1/12スケールで再現されており、接着剤不要のスナップフィット仕様となっている。
オプションパーツとしては、同スケールの「ユニットカード＆プロデューサーカード」10種類、ゲームプレイ中を再現できるモニターカード20枚が付属。ゲームセンターらしい椅子も付属する。
「アイドルマスター アーケード筐体」スケール：1/12スケール マーキングシール付属 ペーパーアクセサリー付属（プレイ中を再現するモニターカード・同スケールのトーテムポップ・店頭ポスター） 同スケールの「ユニットカード&プロデューサーカード」10種類・「手引書」付属（組立説明書にプリント）
(C)T.K. THE IDOLM@STER TM& (C)BNEI