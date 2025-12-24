現役医師による衝撃作『廃用身』染谷将太主演で映画化！ 半歩先の未来を想起させるヒューマンサスペンス
染谷将太主演の映画最新作『廃用身』が、2026年5月に全国公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルが解禁となった。
久坂部羊の小説デビュー作で、出版当時「映像化、絶対不可能！」との宣伝文句を付けられた同名小説を実写映画化する本作は、超高齢社会に突入した今の日本社会と不気味なほど地続きのテーマをはらみ、半歩先の未来を想起させるヒューマンサスペンス。外務省医務官を経て、在宅訪問医として終末医療の最前線に立ち続けてきた原作者自身の経験から生まれた、
主演の染谷将太は、医療の限界を超えたいと力強く訴え、理想を追い求めるあまり、合理性と狂気の危うい狭間へと踏み込んでいく主人公の医師・漆原糾を演じる。
監督と脚本を務めるのは吉田光希。学生時代に原作と出会って衝撃を受けて以来、20年にわたり温め続けてきた企画の映画化となる。
タイトルの「廃用身（はいよう‐しん）」とは：まひなどにより、回復の見込みがない手足のこと。
本作で描かれるのは、「廃用身」をめぐる、ある画期的な “幸福実験”。それは残酷な禁断療法なのか、それとも究極のコスパの良い介護なのか―。
ティザービジュアルは、森に囲まれた芝生の上で車椅子の老人たちが輪になり風船遊びをする光景を、俯瞰（ふかん）で捉えた1枚。前景には、偶然カメラの前を横切ったかのようなチョウがブレた姿で大きく映り込み、遠近感のズレが穏やかな風景にかすかなめまいを与えている。
「この楽園は異常ですか？」というキャッチコピーに導かれるように細部へ目をこらすと、人物の表情はぼかされ、手足を欠いた老人の姿が複数確認できるほか、重厚なタイトルロゴもまた、意図的に画数を欠いたデザインとなっている。
さらにボディコピーには、「＜画期的な＞デイケアを行う『異人坂クリニック』。“身体のリストラ”をされた老人たちは、今日も元気に笑っている」と記され、穏やかな光景の裏に潜む不穏さを強く印象づける。
静かで整った世界の水面下に、説明のつかない異質さや淡々とした不気味さが漂い、ここで“何かが起こる”ことを予感させるティザービジュアルに仕上がっている。
主演の染谷将太は「もはやある種の恐怖を感じました。とんでもない作品になるなと。それと同時に漆原糺という主人公を演じる恐怖にも襲われました。正義と悪は曖昧なものだという事は様々な作品で語られてきました。しかしこのような切り口から描かれ、世に投げかける作品は無かったのではないでしょうか？社会的な意味も大いに含むこの作品を映画芸術として吉田監督は正々堂々と描き切りました」とコメント。
吉田光希監督は「この作品は、誰もが自身の未来を映し出し、息を潜めて向き合わざるを得ない問いを、優しく、しかし容赦なく投げかけます。 超高齢化社会の現実に直面したとき、ひとりの医師が下す選択を、観る人の皮膚の下まで、静かに届けたいと思いました」とコメント。
原作者の久坂部羊は「まさか映画化されるとは思いませんでした。なにしろ『廃用身』が出版されたときの宣伝文句が『映画化、絶対不可能！』でしたから。「切って楽になれるなら切ってほしい」は、私が現場で実際に聞いた言葉です。介護に関わる方、介護に悩む方、すべての人に、常識の枠を取っ払ってこの映画を観ていただきたいです」としている。
映画『廃用身』は、2026年5月全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■染谷将太（主演）
自分が吉田監督と出会ったのは高校生の頃でした、素敵な作品と素敵なお人柄に惚れてから長い年月が経ち、この度お話を頂いた時、驚きと喜びに溢れました。そして頂いた台本の題名が『廃用身』でした。久坂部先生の衝撃作を吉田監督が実写化、もはやある種の恐怖を感じました。とんでもない作品になるなと。
それと同時に漆原糺という主人公を演じる恐怖にも襲われました。
正義と悪は曖昧なものだという事は様々な作品で語られてきました。しかしこのような切り口から描かれ、世に投げかける作品は無かったのではないでしょうか？社会的な意味も大いに含むこの作品を映画芸術として吉田監督は正々堂々と描き切りました。
1人の医師の、1つの症例のような人生を、皆様に目撃して欲しいです。
■吉田光希（監督）
原作を初めて読んだときの感触は、今も消えずに残っています。
心がどこにも置けなくなる不安と同時に、自分の未来が冷たく、正確に切り取られた気がしました。 あの読後に立ち上がった名付けがたい気配を、映画という形で問い直したい──その思いが、長いあいだ自分を突き動かしてきました。
自由な映画表現を受け止め、原作を託してくれた久坂部羊さんに、心から感謝いたします。
この作品は、誰もが自身の未来を映し出し、息を潜めて向き合わざるを得ない問いを、優しく、しかし容赦なく投げかけます。
超高齢化社会の現実に直面したとき、ひとりの医師が下す選択を、観る人の皮膚の下まで、静かに届けたいと思いました。
どうか、目を背けないでください。
ここに映るのは、誰かの母でもあり、父でもあり、やがてあなた自身でもある、避けられない現実です。
この問いが、それぞれの場所に残ることを願っています。
■久坂部羊（原作者）
まさか映画化されるとは思いませんでした。
なにしろ『廃用身』が出版されたときの宣伝文句が「映画化、絶対不可能！」でしたから。
「切って楽になれるなら切ってほしい」は、私が現場で実際に聞いた言葉です。
介護に関わる方、介護に悩む方、すべての人に、常識の枠を取っ払ってこの映画を観ていただきたいです。
