『ばけばけ』トキ、初対面のイライザと微妙な空気 ネット悶絶「ドキドキしちゃう！」「続きを見せて！」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「サンポ、シマショウカ。」（第63回）が24日に放送され、ラストシーンでトキ（高石）がイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）と対面すると、ネット上には「いやん！！ドキドキしちゃう！」「今すぐ続きを見せて！」などの反響が寄せられた。
【写真】トキに会いに来た銀二郎
トキは4年ぶりに銀二郎（寛一郎）と再会。家族が見守る中、トキと銀二郎は少しずつ時間を取り戻そうと会話を続ける。
一方その頃、ヘブン（トミー・バストウ）はイライザを花田旅館に案内していた。そこに、錦織（吉沢亮）も合流し、3人はお茶会をすることに。イライザと錦織がヘブンについて話の花を咲かしている頃、トキと銀二郎は清光院へ向う。
思い出の井戸を前に言葉を交わした2人は大亀像を見るために月照寺へ。トキと銀二郎が到着すると、そこには錦織の姿が。錦織がトキに気付き銀二郎との再会を喜んでいると、物陰からヘブンとイライザも姿を見せる。
イライザは隣にいたヘブンに“誰なの？”と英語で聞くと、ヘブンは“私の女中と…”とポツリ。トキはイライザと目があうと、思わず表情がこわばってしまうのだった。
トキと銀二郎、そしてヘブンとイライザが“鉢合わせ”した状況で第63回が幕を下ろすと、ネット上には「いやん！！ドキドキしちゃう！」「こんなキュンとした気持ちで、明日を待つのか…」「今すぐ続きを見せて！（課金の用意）」「2組ともどう見てもお似合いなのにここからどうなるの…」「早う続きが!!続きが見たい!!」といった声が続出していた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
