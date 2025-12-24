Èþ½÷Î¦¾å¡¦»³ËÜÍ¿¿¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Î¡Ö·ã¥«¥ï¡×»äÉþ¤Î½©¥³¡¼¥ÇÂçÀä»¿¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦Î¦¾å½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿»³ËÜÍ¿¿Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬2025Ç¯12·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö½©¥³¡¼¥Ç¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¹¥É¾¤À¤Ã¤¿½©¥³¡¼¥Ç¡×
»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¹¥É¾¤À¤Ã¤¿½©¥³¡¼¥Ç¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥³¡¼¥È¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ò´Þ¤à¡¢10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤À¤±¤ÉÃ»¾æ¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÎËÜÅö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¥³¡¼¥ÇÃå¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÈá¤·¤¤¤±¤É¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹ÈÍÕåºÎï¤¹¤®¤¿¤·¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤âËÜÅö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¡£¥³¡¼¥È¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀÄ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤Éþ¤Ç¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£