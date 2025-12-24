2026年大河『豊臣兄弟！』注目の舞台──豊臣秀吉・秀長、飛躍の契機「本能寺の変」の史跡を巡る【後編】

2026年1月4日（土）、NHK大河ドラマは新たな幕を開きます。豊臣秀吉とその弟・秀長の生涯を軸に、彼らを取り巻く人々の波乱と魅力を描く『豊臣兄弟！』がいよいよスタートします。

放送開始に先立ち、物語の舞台となる歴史の息づく地をめぐるプロローグ企画をお届けします。

安土城に続き本稿では、豊臣兄弟が天下に羽ばたくきっかけとなった本能寺の変を取り上げ、［前編］［後編］の2回に分け、その真相に迫ります。

［後編］では、本能寺の変にまつわる史跡をめぐった体験をもとにレポート風にお届けしましょう。

いまも人々の崇敬を受ける光秀と亀岡市

明智光秀の居城・亀山城がある亀岡市へは、京都からJR嵯峨野線で約30分、車なら約1時間で到着します。亀岡は京都近郊の温泉地として知られ、湯ノ花温泉には全国から多くの観光客が訪れます。また、嵯峨野観光鉄道のトロッコ列車の終点であり、保津川下りの起点としても親しまれている町です。

現在の亀山城跡。（亀岡市）

亀山城へは亀岡駅から徒歩10分ほど。深い堀と堅固な石垣が見られますが、これらの遺構は江戸時代、徳川家康の命により藤堂高虎が大規模な改修を行った際に整えられたものです。

光秀の時代の亀山城の中心部が現在の城跡のどこにあたるのか、正確な位置は分かっていませんが、この地に存在していたこと自体は確実とされています。

しかし、光秀が遺したものは、目に見える遺構だけではありません。光秀の城下町である亀岡や福知山では、古くから住民たちが光秀を深く敬愛してきたと言われています。これはひとえに、光秀が領主として善政を施したためです。光秀は領民への税の免除や、河川の氾濫を防ぐための河川改修などに積極的に取り組んだのです。

光秀お手植えの松。（亀岡市）

現在、亀山城内の見学には事前の申し込みが必要です。城内で見られる光秀ゆかりの史跡としては、本丸石垣の下に立つ大イチョウがあり、この木は光秀のお手植えの後継樹であると伝えられています。

また、城跡の南側には城下町が残っており、光秀が城の築造とともに整えた往時の面影を感じることができます。ここには、江戸時代創業の酒蔵や、町家を改装したカフェなどもあり、散策にもおすすめです。

亀岡市の残る城下町。（亀岡市）

光秀の出自には諸説ありますが、一般には美濃国主・土岐氏の血を引くと考えられています。土岐氏は清和源氏頼光流の多田源氏の一流で、明智氏はその支流にあたります。このような出自から、光秀は家紋として桔梗を用いました。

その家紋にちなみ「桔梗寺」「光秀寺」とも呼ばれるのが、亀岡駅からバスで30分ほどに位置する谷性寺（こくしょうじ）です。同寺の本尊・不動明王は光秀が篤く信仰したと伝えられ、境内には光秀の首塚があります。

谷性寺に残る光秀の首塚。（亀岡市）

伝承によれば、山崎の戦いで重傷を負った光秀は、重臣に「谷性寺の不動明王のそばに葬るように」と遺言し、自らの首を託したといいます。

もしこれが事実であれば、秀吉によって京都で晒された首は偽物ということになるのです。その真偽はさておき、この逸話からは光秀がいかに領民たちに慕われ、追悼されていたかがうかがえるのではないでしょうか。

亀岡から本能寺まで明智軍の進軍ルートをたどる

光秀の京都への進軍ルートは、旧山陰道をたどることとなります。その道筋は、基本的には現代の国道9号線に沿っているのですが、一部は東海自然歩道となるので、訪ねたいポイントを決めてから車やバスを利用するのがよいでしょう。

光秀の軍勢が越えた老の坂峠。（亀岡市）

バスなら京都駅前と老の坂峠・沓掛などのバス停が結ばれており、所要時間は40分〜50分ほどです。また亀岡駅から京都駅までのバスを利用すれば、車窓に光秀の進軍ルートを実感することができます。

さて、ここからは京都市内に残る本能寺の変ゆかりの史跡を訪ねてみましょう。現在の本能寺（寺町通御池）は、豊臣秀吉によってこの地へ移された寺院です。したがって、この場所で実際に本能寺の変が起きたわけではありませんが、境内には信長公廟や、本能寺の変で討死にした家臣たちの供養塔が並んでいます。

本能寺にある信長公廟と家臣たちの供養塔（Wikipedia）

供養塔には一人ひとりの名が刻まれ、本能寺の変を最も身近に感じられる場所と言っても過言ではないでしょう。また、境内の資料館では、信長遺愛の品々を鑑賞することができます。

一方、実際に激戦の舞台となったのが旧本能寺跡と二条新御所跡ですが、いずれも「跡」であるため、現在は石碑が残るのみです。旧本能寺跡は四条西洞院に位置し、廃校となった本能小学校の旧敷地角に石碑が建てられています。

本能寺跡に立つ石碑。（Wikipedia）

当時の本能寺は、東西約100メートル、南北約220メートルの長方形の敷地を持ち、周囲には堀を巡らし、さらに土塁と土塀を構えて、まるで小規模な城郭のような様相を呈していました。表門をくぐると、本堂・客殿・庫裏・奥書院などの堂宇が並び、その周囲を多くの塔頭寺院が取り囲んでいたといいます。

本能寺の変。信長は奥書院にて自害したと伝えられる。（Wikipedia）

信長が自刃した場所は奥書院と考えられています。変後、信長の三男・織田信孝がこの地を墓所にしようとしましたが、秀吉が許さなかったという逸話も伝わっています。

現在の本能寺には信長の廟や家臣の供養塔が整えられている一方、旧本能寺跡には往時を示す遺構は残されていません。しかし、信長の最期に思いを馳せるうえで、ぜひ訪れておきたい場所です。

二条新御所で自害した信長嫡男・信忠。（Wikipedia）

時の東宮・誠仁親王が暮らしていた二条新御所跡も、もう一つの本能寺の変の舞台です。本能寺が明智勢に襲撃されたとの報を受けた信長嫡男・信忠は、宿所の妙覚寺から二条御新造（二条新御所）へ移りました。

信忠は親王をはじめ女官たちを退避させたのち、約2時間にわたり奮戦し、最後は自ら御殿に火を放ち自刃したと伝えられています。

こうして信長・信忠父子はともに紅蓮の炎の中で没し、その遺体はついに発見されることがありませんでした。この後、光秀は細川幽斎ら与力大名に合力を求めましたが、いずれも思うような支援を得られないまま、秀吉との山崎決戦へと向かいます。そして、この戦いを契機に、秀吉と秀長は一気に歴史の主役へと躍り出ることになるのです。

