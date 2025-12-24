今日24日クリスマス・イブの関東は明け方から雨のエリアが広がり、次第に本降りに。東京都心は午前9時以降は0.5ミリの雨を観測しています。都心で24日クリスマス・イブの日中(9時-18時)に0.5ミリ以上の雨を観測したのは、1989年(平成元年)以来36年ぶりのことです。

東京都心 24日クリスマス・イブの冷たい雨は珍しい

今日24日クリスマス・イブの関東は明け方から雨のエリアが広がり、次第に本降りとなっています。東京都心は午前9時以降は0.5ミリの雨を観測しています。

都心で24日クリスマス・イブの日中(9時-18時)に0.5ミリ以上の雨を観測したのは、1989年(平成元年)以来36年ぶりのことです。





なお、冷たい雨で気温が上がらず、東京都心の午前11時の気温は6.0℃、最高気温は未明に観測された7.0℃です。(午前0時27分)今日24日の東京都心の日最高気温が7.0℃台であれば、1983年12月24日以来、42年ぶりのこととなります。

雨は夜更け過ぎに雪へと変わらず 明日25日にかけて断続的に雨

関東は今日24日夕方にかけて広い範囲で本降りの雨となるでしょう。夜になると降り方の弱まる所もありますが、沿岸部ほど断続的に雨が降り、雨具が手放せません。なお、千葉県と神奈川県では大雨警報が発表される可能性が「中」程度となっています。雨の降り方にご注意ください。

気温は横ばいで寒さが続くため、暖かい服装や手袋などが必要です。



明日25日の明け方にかけては局地的に雷雨となったり、雨が強まる所もあるでしょう。雨は夜更け過ぎに雪へと変わらず、雪は降っても北部の標高の高い場所の一部に限られそうです。

明日25日日中も弱いながら雨が続く見込みです。気温も今日24日ほどではありませんが、年末らしい寒さが続くでしょう。