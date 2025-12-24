GK高丘陽平が自身のインスタグラムで結婚を報告

バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）に所属するGK高丘陽平が自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。

新婦との2ショットも公開され、SNS上では「ま、ま、マジか！？」「奥様綺麗」と大きな反響を呼んでいる。

高丘は横浜FCの下部組織で育ち、2014年にトップチームに昇格。サガン鳥栖を経て20年途中に横浜F・マリノスに移籍すると、22年には正守護神としてJ1リーグ制覇に大きく貢献した。23年2月にバンクーバーへ完全移籍し、米メジャーリーグサッカー（MLS）ではオールスター戦にも出場するなど、リーグ屈指のゴールキーパーとして活躍を続けている。

自身のインスタグラムを通じて「We got married 結婚しました。支えてくれているみんなありがとう」と綴り、幸せ溢れる姿を披露した。この投稿には「おーなんと！」「おめでとうございます」「ま、ま、マジか！？」「奥様綺麗」「美しい写真」「とても素敵な写真です」といったコメントが寄せられている。横浜FMでタイトルを獲得し、現在はカナダの地でゴールマウスを守る名手のプライベートでの報告に、多くのファンが祝福の声を送っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）