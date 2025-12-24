ダルムシュタットMF秋山裕紀は今夏新潟から期限付き移籍

アルビレックス新潟からドイツ2部ダルムシュタットに期限付き移籍中のMF秋山裕紀に関して、買取オプションを行使するのが「時間の問題」だと現地メディアが報じた。

秋山は今年7月に新潟からダルムシュタットに期限付き移籍し、海外リーグに初挑戦。契約には買取オプションがつけられている。ボランチとしてレギュラーの座を掴み、ここまでブンデスリーガ2で16試合2得点、DFBポカールで2試合1得点を記録している。

現地メディア「LILIENblog」に対し、ダルムシュタットのポール・ファーニースポーツディレクター（SD）は秋山の買取オプションについて「行使するかどうかではなく、それは時間の問題だ」と言及。「ヒロキがドイツの文化とフットボールにこれほど早く適応したのは驚きだった」とその適応力の高さを高く評価し、ドイツで得点力にも磨きをかけた25歳のMFの完全移籍での獲得に意欲を示していた。

新天地デビューからまだ半年も経っていないが、秋山はすでに絶大な信頼を手にしていたようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）