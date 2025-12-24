¡Ö¿Í´Ö°Ê²¼¤Î°·¤¤¤ò20Ç¯°Ê¾å¼õ¤±¤¿¡×¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÈÈ½·è¤Ï½ª¿È·º¡É⋯¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö»¦¿ÍÈÈ¡×¤Ë¤µ¤ì¤¿¡Ø¹õ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÈá·à¡Ù¡Ê¾¼ÏÂ41Ç¯¡¦³¤³°¤ÎÑÍºá»ö·ï¡Ë
¡Öº¹ÊÌ¤Ë¤è¤ê¿Í´Ö°Ê²¼¤Î°·¤¤¤ò20Ç¯°Ê¾å¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¤½¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡Ö¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹õ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥Ó¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡£À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÈà¤Ï28ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÆÍÇ¡¡¢Çò¿Í3¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡ÌÜ·â¾Ú¸À¤ÏÛ£Ëæ¤ÇÊªÅª¾Úµò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÛÈ½¤Ç²¼¤Ã¤¿È½·è¤Ï½ª¿È·º¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï¹öÃæ¤Ç¤âÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨Â³¤±¡¢20Ç¯¸å¤Ä¤¤¤Ë¼«Í³¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£Í½ÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤¬À¸¤ó¤ÀÑÍºá¤Î¶²ÉÝ¤È¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤â·è¤·¤Æ¸Ê¤Î°Õ»Ö¤ò¶Ê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤ÎÄ¹¤Æ®¤¤¤ò¡¢¿·´©¡ØÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤¿¶²ÉÝ¤ÎÑÍºá¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼35¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
Èá·à¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ó¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡£Ìµ¼Â¤ÎÈà¤¬»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¹õ¿Í¾¯Ç¯¢ª¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë
¡¡1937Ç¯¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Î·ã¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡11ºÐ¤Î¤È¤¡¢¾®»ùÀ°¦¼Ô¤ÎÇò¿ÍÃËÀ¤ËÈÈ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¯¡£¹õ¿Í¤ò´Þ¤àÍ¿§¿Í¼ï¤¬Áê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¶¯´¯¡¦»¦¿Í¤Ê¤É¤Î½ÅÂçÈÈºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤âÈæ³ÓÅª·Ú¤¤·º¤¢¤ë¤¤¤ÏÌµºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¡£·Ú¤¤µÉ²»¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¤ÏÃË¤Ë¡Ö¤ä¤á¤í¡×¤È¾å¼ê¤¯¸ý¤Ë½Ð¤»¤º¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÇò¿ÍÃËÀ¤Ë¤ÏÏÓÎÏ¤Ç¾¡¤Æ¤º¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤Ä¤«¤Þ¤ê¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂì¤ÎÄì¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï¸î¿ÈÍÑ¤Ë½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÃËÀ¤ò»É¤·¤ÆÆ¨Áö¡£´°Á´¤ÊÀµÅöËÉ±Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÈà¤òË½¹Ôºá¤ÇÂáÊá¡¢Èï³²ÃËÀ¤Îµ¶¤ê¤Î¾Ú¸À¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿¼«ÇòÄ´½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢·ë²Ì¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò7Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤¹¡£
¡¡11ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤Ï½Å¤¹¤®¤ëÎÌ·º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·º´ü¤¬6Ç¯¤ò²á¤®¤¿1954Ç¯¤Ë¾¯Ç¯±¡¤«¤éÃ¦Áö¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³¤ËÆþÂâ¡£¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥Õ¥©¡¼¥È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ç´ðÁÃ·±Îý¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢À¾¥É¥¤¥Ä¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò³Ð¤¨¡¢¥é¥¤¥È¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤ÇÀï¤¦¡£1956Ç¯¤Ë½üÂâ¤·¡¢¸Î¶¿¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó¤ØÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2·ï¤Î¶¯Åð¤òÆ¯¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾¯Ç¯±¡¤Î»Ä¤ê¤Î·º´ü¤¬²Ã»»¤µ¤ì·ºÌ³½ê¤Ø¼ý´Æ¡£
¡¡1961Ç¯9·î¤Ë¼áÊü¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×¤òÌ¾¾è¤ê»Ï¤á¤ë¡£¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ìÂÐÀïÁê¼ê¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÅÝ¤¹»Ñ¤Ë´ÑµÒ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¤³¤È¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè14ÀïÃæ11Àï¤ÇKO¾¡¤Á¤·¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï1963Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯12·î20Æü¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥¹¡Ê1938-2013¡Ë¤È¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç1¥é¥¦¥ó¥ÉTKO¾¡¤Á¡£
¡¡Íâ1964Ç¯12·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ç¥í¡Ê1930-2008¡Ë¤ÈWBCÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé¡¢WBAÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¤«¤±¤Æ15¥é¥¦¥ó¥É¤òÆ®¤Ã¤¿¤¬¡¢0-3¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢1965Ç¯Ëö¤ÎÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÂè5°Ì¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ®¤¨¤ë¸½Ìò¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¨¡¨¡¡£
»¦¿Íºá¤ÇÂáÊá
¡¡1966Ç¯6·î17Æü¸áÁ°2»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó¤Î¥Ð¡¼¡Ö¥é¥Õ¥¡¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥ê¥ë¡×¤Ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÃËÀ¤È¡¢µÒ3¿Í¡ÊÃËÀ2¿Í¡¢½÷À1¿Í¡Ë¤òÁÀ·â¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÈÃËÀµÒ¤Î1¿Í¤ÏÂ¨»à¡£½÷ÀµÒ¤Ï1¥ö·î¸å¤ËÉÂ±¡¤ÇÂ©Àä¤¨¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎÃËÀµÒ¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤Æ°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤ÎÆ¬Éô¤Î½ý¤¬¸¶°ø¤ÇÊÒÌÜ¤ò¼ºÌÀ¤¹¤ëÂç²ø²æ¤òÉé¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¡ÊÅö»þ28ºÐ¡Ë¤ÏÍ§¿Í¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¡ÊÆ±19ºÐ¡Ë¤È¶á½ê¤Î¥Ð¡¼¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Å¹¤ò½Ð¤Æ¼Ö¡Ê¥À¥Ã¥¸¡¦¥Ý¥é¡¼¥é¡Ë¤Ç¼«Âð¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬2»þ40Ê¬¡£Èà¤é¤Ï¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÄä¼Ö¤òµá¤á¤é¤ì¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤È¼ÖÆâ¤ÎÅÀ¸¡¤ò¼õ¤±¤ë¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤2¿Í¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë»ö·ï¤È¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¸î¿ÈÍÑ¤Î32¸ý·Â¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢12¥²¡¼¥¸¤Î»¶ÃÆ½Æ¤ª¤è¤Ó½ÆÃÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶á½ê¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ù¥í¤È¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬¡¢»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¥é¥Õ¥¡¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥ê¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥«¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¤òÌÜ·â¤·¡¢Î¾¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ê¤Ë½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ò»¦¿Íºá¤ÇÂáÊá¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸å¤ÎÄ´ºº¤ÇÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤Î¼ÖÆâ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃÆ´Ý¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¤¬·â¤¿¤ì¤¿Æ¼À½¤ÎÃÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿ï«À½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢»ö·ïÄ¾¸å¤Ë2¿Í¤ò¸«¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¥Ù¥í¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¾ï½¬¤ÎÀàÅðÈÈ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌë¤âÅð¤ß¤Î¤¿¤á¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó¤Î³¹¤ò×Ñ×Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹¤Î¥ì¥¸¤«¤é¶â¤òÅð¤àÌÜÅª¤ÇÃæ¤ËÆþ¤êÌµ»´¤Ê°äÂÎ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤¬µ¶¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÍÎÏ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ËÂÐ¤¹¤ë1Ëü5Àé¥É¥ë¤ÎÊó¾©¶âÍß¤·¤µ¤Ç¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¾Ú¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀàÅðºá¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤â¤é¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢µ¶¤ê¤Î¾Ú¸À¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë·Ù»¡¤È¤Î¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÅ´¿Í¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë