¡Ö²¶¤ò¤³¤³¤«¤éÁá¤¯½Ð¤»¡×Ìµ¼Â¤Îºá¤Ç29¡Á50ºÐ¤Þ¤Ç·ºÌ³½êÊë¤é¤·⋯¡Èº¹ÊÌ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡É¹õ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¡Ø¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¾¼ÏÂ41Ç¯¡¦³¤³°¤ÎÑÍºá»ö·ï¡Ë
¡¡¾ÚµòÉÔ½½Ê¬¤Î¤Þ¤Þ½ª¿È·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢29ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥ë¡¼¥Ó¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡£Á´°÷Çò¿Í¤ÎÇæ¿³°÷¤¬²¼¤·¤¿ÍºáÉ¾·è¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤È¸¡»¡¡¦·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¾Úµò¤ÎÏÄ¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¿·´©¡ØÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤¿¶²ÉÝ¤ÎÑÍºá¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼35¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê11Ëç¡Ë
Ìµ¼Â¤Îºá¤Ç20Ç¯¶á¤¯¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥Ó¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡¡©getty
29ºÐ¤Ë¤·¤Æ½ª¿È·º¤Ë
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢»ö·ï¤ÎÍ£°ì¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤â¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¹õ¿ÍÃËÀ2¿ÍÁÈ¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤Ï¥«¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»¦¿Íºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Î¾Èï¹ð¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢Á°µ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë2¿Í¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ô¡¹¤Î¾Úµò¤ò¤¢¤²¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤2¿Í¤¬ÊÌ¤ÎÅ¹¡Ê¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÜ·â¤·¤¿¾Ú¿Í¤âË¡Äî¤Ë¾¤´¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤¬¡¢1967Ç¯5·î25Æü¡¢12¿ÍÁ´°÷¤¬Çò¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Çæ¿³°÷¤¬²¼¤·¤¿É¾·è¤ÏÍºá¡£¥«¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ë½ª¿È·º¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼¤ÏÂáÊáÅö½é¤«¤é¹öÃæ¤Ç¤âÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¼ü¿ÍÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È´Ç¼é¤ËÈ¿È¯¤·¡¢2¥ö·î´ÖÃÏ²¼¤ÎÆÈË¼¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆÈË¼¤ò½Ð¤¿¸å¤Ï¡¢·ºÌ³´±¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ü¿ÍÉÂ±¡¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¤â¼ü¿ÍÈÖ¹æ¤â¤Ê¤¤Çò¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËÉáÄÌ¤ÎÏ´²°¤Ç²á¤´¤·¡¢¼«¤éÃëÌë¤òµÕÅ¾¤µ¤»¡¢¡Ö²¶¤ò¤³¤³¤«¤éÁá¤¯½Ð¤»¡×¤È´¤»¶¤é¤·¤¿¡£
¼«ÅÁÈ¯É½¤òµ¡¤Ë¡Ö¼áÊü±¿Æ°¡×¤¬ËÖÈ¯
¡¡¤½¤ÎËµ¤é¡¢1974Ç¯¤ËÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤ë¼«ÅÁ¡ØÂè16¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤ò¹öÃæ¤Ç¼¹É®¡£¤³¤ÎËÜ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Á´ÊÆ¤Ç¥«¡¼¥¿¡¼¤Î¼áÊü±¿Æ°¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¸µ¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¡Ê1942-2016¡Ë¤ÏÈà¤ÎÌµºá¤òÁÊ¤¨¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë¼«¤é»²²Ã¤·¡¢¹öÃæ¤Ç¥«¡¼¥¿¡¼¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡Ê1941-¡Ë¤Ï1975Ç¯¡¢ÑÍºá¤ÈÆ®¤¦¥«¡¼¥¿¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¤ÏÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥í¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤¬²þ¤á¤ÆÌÜ·â¾Ú¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÏÎ¾¼õ·º¼Ô¤Î¼áÊü¤ò·èÄê¡£ÊÛ¸îÂ¦¤ÎÀÁµá¤·¤¿ºÆ¿³¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢1976Ç¯¤ËºÆ¤Ó¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤¬¡¢ÌÜ·â¼Ô¥Ù¥í¤¬»°ÅÙ¾Ú¸À¤òÅ±²ó¡£¤¢¤ÎÌë¡¢¸«¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥«¡¼¥¿¡¼¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈà¤é¤ÏºÆ¤ÓÍºáÈ½·è¤ò²¼¤µ¤ì¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡5Ç¯¸å¤Î1981Ç¯¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¤¬²¾¼áÊü¡£Íâ1982Ç¯¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤¬1976Ç¯¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¹µÁÊ¤òºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬´þµÑ¡£ÂÐ¤·¤ÆÊÛ¸îÂ¦¤ÏºÇ¹âºÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ë¿Í¿ÈÊÝ¸îÎá¾õ¤òÀÁµá¤·¡¢¤³¤Î¿³Íý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥¿¡¼¤ÏË¡Äî¤Ç¿¿Ùõ¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¤Îº¹ÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë°ãË¡ÂáÊá¡£»ä¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ç¿Í¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç»¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º¹ÊÌ¤Ë¤è¤ê¿Í´Ö°Ê²¼¤Î°·¤¤¤ò20Ç¯°Ê¾å¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀµµÁ¤Ë½¾¤¤À¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¤·¤¤ºÛ¤¤ò²¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡£È½»ö¤ÎÎÉ¿´¤ä¿ò¹â¤ÊÆ»ÆÁ¡¦Ë¡Î§¤Ë½¾¤¤¡¢¤É¤¦¤«¾Úµò¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤Ä¤¤¤ËÌµºá¤¬³ÎÄê
¡¡1985Ç¯11·î8Æü¡¢È½·è¸øÈ½¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¸¡»¡Â¦¤ÎÁÊÄÉ¤¬ÍýÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¡¢¤½¤·¤Æ³«¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±£ÊÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÃÆ¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤ËÌµºá¡¦¼áÊü¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£¤³¤Î·èÄê¤Ë¸¡»¡Â¦¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ë¤â¡¢1987Ç¯11·î¤ËºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤ì¤ò´þµÑ¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡¤¬¾åÁÊ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌµºá¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤«¤é22Ç¯¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1993Ç¯¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤ÏÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¥ß¥É¥ëµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¸½ÌòÁª¼ê°Ê³°¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦½é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï1963Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿½÷À¤ÈÌµºáÈ½·èÁ°Ç¯¤Î1984Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Ìµºá³ÎÄê¸å¡¢¼áÊü±¿Æ°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿½÷À¤ÈºÆº§¤·¤¿¡Ê6Ç¯¤ÇÇË¶É¡Ë¡£
¸µ»à·º¼ü¤Î¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤Ë¤â¥¨¡¼¥ë
¡¡1999Ç¯¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤Î¼ÂÏÃ¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼áÊü±¿Æ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¼Âºß¤Î¹õ¿Í¾¯Ç¯¥ì¥¹¥é¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ê1963Ç¯-¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¶ËÉÏ²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢¥«¥Ê¥À¿Í¤ÎÉÞÍÜ¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤â¤È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢³¹¤ÎËÜ²°¤Ç¶öÁ³¸«¤«¤±¤¿¡ØÂè16¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤ò25¥»¥ó¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬1980Ç¯¡£Æ±¤¸¹õ¿Í¤Ç¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Ç°é¤Ã¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¹öÃæ¤Î¥«¡¼¥¿¡¼¤Ë¼ê»æ¤ò½Ð¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥È¥ì¥ó¥È¥ó¤Î·ºÌ³½ê¤ÇÌÌ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ2¿Í¤Î¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥«¥Ê¥À¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤È¤â¤Ë¥«¡¼¥¿¡¼¤Î¼áÊü±¿Æ°¤ËÀºÎÏÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡Ìµºá³ÎÄê5Ç¯¸å¤Î1992Ç¯¤Ë2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÍ§¾ð¤òÃø¤·¤¿¡Ø¥ì¥¹¥é¤È¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡¢¤³¤ì¤¬±Ç²è¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼áÊü¸å¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï¥«¥Ê¥À¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢1993Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Þ¤ÇÑÍºáÈï³²¼ÔÍÊ¸î¶¨²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±¤¸¸µ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇÆ±¤¸1966Ç¯¤Ë4¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Ë¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤é¤ì¤¿¸µ»à·º¼ü¤Î¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤Ë¤â¡Öº£ÅÙ¤ÏÅìÍÎ¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Ù¤¸ÓÅÄ¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ëÈÖ¤À¡£¥Õ¥ê¡¼¡¢¥Ï¥«¥Þ¥À¡ª¡×¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Ï⋯
¡¡2011Ç¯Ëö¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï1985Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç20ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ÇÅê¹ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¥à¡ÊÅö»þ42ºÐ¡£»ö·ïÅö»þ16ºÐ¡Ë¤ÎÌµºáÊüÌÈ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢Åö»þ¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤ÏÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2012Ç¯3·î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¾¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¥Ð¡¼¥¹¥¦¥Ã¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÀµµÁ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊÃæ¤Ë¤½¤Î»ö¼Â¤ò¸øÉ½¡£2Ç¯¸å¡¢¥Þ¥Ã¥«¥é¥à¤¬Ìµºá¼áÊü¤È¤Ê¤ëÈ¾Ç¯Á°¤Î2014Ç¯4·î20Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ76ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£ºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤ò¶¦¤ËÊë¤é¤·¤¿¸µ¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡É¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ê¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï2021Ç¯¡¢75ºÐ¤ÇÊ¢ÉôÂçÆ°Ì®áî¤Ë¤è¤ê»àË´¡Ë¡£
