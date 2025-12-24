¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡È°ìÈ©Ã¦¤¤¤À¡É¤³¤È¤â¡Ä¡×Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤Î¡È28ºÐ¤Ë¤·¤ÆÂçÊª¤¹¤®¤ë¡É°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡ÔÂç¸æ½ê½÷À·Ý¿Í¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡Ä¡Õ
¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¡ØÃæ¾ò¤µ¤ó¤Î¸å²¡¤·¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ê28¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¼Ì¿¿
¡¡12·î9Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS¡Ë¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿±é¤¸¤ë¾¡ÃË¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÆÍ§¤È¤Ê¤ë½÷À¡¦ÄØ¤ò¹¥±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ê28¡Ë¤À¡£
¡ÖÃæ¾ò¤µ¤ó¤¬ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ë¤â¸ýÅº¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Öµ¤¤µ¤¯¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡¢¥»¥ì¥Ö¤ÊÈþ¿Í¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£Ãæ¾ò¤µ¤ó¤ÏÌòºî¤ê¤ËÇ®¿´¤Ç¡¢¡ØÄØ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤Ï¤º¡Ù¤È¥Í¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡W¼ç±é¤ÎÃÝÆâ¤È²ÆÈÁ¤¬¸µÎø¿ÍÆ±»Î¤ÎÀäÌ¯¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬Ãæ¾ò¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÅö½é¤ÏµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬¼ç±éÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Å¥¿ìÁûÆ°¤Î¸å¤Ë¹ßÈÄ¤·¡¢ÂåÌò¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢TBSÂ¦¤ËÃÝÆâ¤µ¤ó¤ò¿ä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Àè¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¾ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2¿Í¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¢Hulu¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ¾ò¤µ¤ó¤¬ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ë¤â¸ýÅº¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¯¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤â²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
°Õ³°¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Æ±À¤Ë¤â¿Íµ¤
¡¡º£Ç¯¤ÏÏ¢¥É¥é¤Ë²Ã¤¨¡¢CM9ËÜ¤Ë½Ð±é¤·Àä¹¥Ä´¤ÎÃæ¾ò¡£¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¤ÇÃÂÀ¸¡£14ºÐ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤éÈþ¿Í¤òÉ¡¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¼Ô¤Ç¡¢¥¢¥Ò¥ë¤ä¥ä¥®¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤Îºî¤êÊý¤ò»ØÆî¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡12Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¹õ¤Î½÷¶µ»Õ¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ö15Ç¯¤Ë¡¢¼ã¼ê½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌç¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡Ù¤ÎCM¤ËÈ´Å§¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Î¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤ÎMC¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ò·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÃÌ¾Ð¤·¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¹¥ë¥á¤ä´¥Áç¥Û¥¿¥Æ¤Ê¤É¤Î¼ò¤Î¥¢¥Æ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¡¢¶¦±é¼Ô¤ËÇÛ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£Á¬Åò¤ä¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¡È¤ª¤Ã¤µ¤ó¡É¤Ê°ìÌÌ¤È¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê³°¸«¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏÆ±À¤Ë¤â¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¡×
39ºÐ¥¤¥±¥á¥ó¼ÒÄ¹¤È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¾ò¤¬°¦¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀîÌø¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¡Ê¸½¡¦¡Ö¥µ¥é¤Ã¤È°ì¶ç¡ª¤ï¤¿¤·¤ÎÀîÌø¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¡Ë¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·òµ¤¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ðÂåÍýÅ¹AViC¤Î¥¤¥±¥á¥ó¼ÒÄ¹¡¦»Ô¸¶ÁÏ¸ã»á¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¼ÔÃç´Ö¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤¬Ç®°¦¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿È¾Ç¯¸å¡¢Ãæ¾ò¤¬26ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï130²¯±ß¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡£ÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼°¤«¤é·×»»¤¹¤ë¤È»Ô¸¶»á¤Î»ñ»º¤Ï45²¯±ß°Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Âç¸æ½ê½÷À·Ý¿Í¤Ë¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê¡É
¡¡µÙÆü¤Ë¤Ï¾èÇÏ¤äÃãÆ»¤òÓÏ¤ß¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤¿¡Èµ¤¤µ¤¯¤Ê¥»¥ì¥Ö¡É¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯Ãæ¾ò¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬·É°¦¤¹¤ëÂç¸æ½ê½÷À·Ý¿Í¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤À¡£
¡ÖÃæ¾ò¤Ï¥â¥â¥³¤µ¤ó¤È¼Â²È¤¬¶á½ê¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ°é¤Á¡¢Æ´¤ì¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£22Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ç¡Ø¥â¥â¥³¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾¤ÎÍ¼Êý¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÄï»ÒÆþ¤ê¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï´ØÀ¾¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¡ØÃæ¾ò¡¦¥â¥â¥³¡¦ÆâÆ£¤ÎÃÎ¤Ã¤È¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¥µ¥¤¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ç¡È»ÕÄï¶¦±é¡É¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¾ò¤À¤¬¡¢°ìÂÀè¤Ë´ØÀ¾¿Ê½Ð¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ê¤½¤¦¤À¡£
