¡ÖÃË¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¡¢½÷¤Ï¥Ñ¥ó¤ò¡×ÁÊ¤¨Â³¤±¤¿ÅÄÅèÍÛ»Ò»á¡Ê84¡Ë¡¢Åö»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÇÈãÈ½¤â¡Ö»ä¤¬Èþ¿Í¤À¤Ã¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Ë¤â°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡×¥Û¥ó¥Í¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿¡¢½÷À³Ø¸¦µæ¼Ô¤ÎÅÄÅèÍÛ»Ò»á¡£»þÂå¤Ï1990Ç¯Âå¡¢¤Þ¤À½÷À¤Ï¡ÖÈóÀµµ¬¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÀì¶È¼çÉØ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤äÀ¯ºö¤Ë¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÅÄÅè»á¤ÏÀ¼¹â¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û1992Ç¯Åö»þ¤ÎÅÄÅèÍÛ»Ò»á¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¡ÖÃË¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¼«Ê¬¤ÇÀö¤¨¡£½÷¤Ï¥Ñ¥ó¤ò¼«Ê¬¤ÇÇã¤¨¡×¤È»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤ÇÀÊÌÌò³äÊ¬¶È¤òÈãÈ½¤·Â³¤±¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅÄÅè»á¤¬90Ç¯Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ ¡ÖÈþ¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¡×¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤â¡Ä
¡Ö½÷¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏºÐ¤ä·ëº§¤Î¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¡£¼å¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ä¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼å¤¤¿Í¤¬¤Þ¤¿¼å¤¤¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê1992Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÅÄÅè»á¤ÎÈ¯¸À¡Ë
¡¡1992Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¡£¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤ÈÊÌµï¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥º¥Ð¥ê¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹Ä¼¼¤ÎÃæ¤ÏÈó¾ï¤ËÉõ·úÅª¡£½÷¤Î¿Í¤ÎÎ©¾ì¤¬°¤¤¤·¡£¤½¤ì¤ò¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤¬·ù¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£É×¤ÎÉâµ¤¤âµö¤µ¤Ê¤¤¤È°ì¸À¸À¤Ã¤¿¤éÎ©·ûÀ©¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¡£¤½¤ÎºÊ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ò¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×¤è¤ê¤â¼ýÆþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¼ê¤¹¤ë¤ÈÉ×¤è¤êÀ¯¼£Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤ÈºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ïº£¤Î¤È¤³¤ë¡ØWe We¡Ù¤È¸À¤¦¤½¤¦¤À¡£É×¤òÄÌ¤·¤Æ¶ÈÀÓ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Í¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡ØHillary¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤Í¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡ÊÅÄÅè»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿±Ô¤¤°Õ¸«¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿°ìÊý¡¢Æ±»þ¤Ë·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤äÈãÈ½¤â¼õ¤±¤¿¡£ÅÄÅè»á¤ÏÅö»þ¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬Èþ¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï1¤Ä¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£Èþ¿Í¤À¤Ã¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼çÄ¥¤Þ¤Ç¶Ê¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¥Ö¥¹¤ÇÃË¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÊÌÌò³äÊ¬¶È¤È¤·¤ÆÃË¤ÏÃË¤é¤·¤¯²Ô¤¤¤Ç¡¢½÷¤Ï½÷¤é¤·¤¯²È»öÏ«Æ¯¤ä»Ò°é¤Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¬¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤è¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¸ºß¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç·ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÅö»þ50ºÐ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤ï¤ì¤¿Â¦¤Î¿Í¤Ïº£¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¾¯¤·¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÃË¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¸À¤¤Êý¤Ê¤ó¤«¹©É×¤·¤Ê¤¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¥Ð¥ó¥Ð¥ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Í¾·×¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×
¡Ö·ë¶É¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤â°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÎÉºÊ¸Êì¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢»ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦»ö¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿È¤ò¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â»ä¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾Ð¤¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¤Î¿Í¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â½ý¤Ä¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¡Ö¤Ç¤â°ìÈÖºÇ½é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¸å¤Îµ¢¤ê¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Ò¶¡Ï¢¤ì¤¿¼ã¤¤½÷À¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ÎÞÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡ØÀèÀ¸¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¢£ ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ï¡ÖÃË·ù¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö½÷À¤ò1¿ÍÁ°°·¤¤¤·¤Ê¤¤¤ÈÉÏ¤·¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÅÄÅè»á¤Ï2025Ç¯3·î¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»ä¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ¿¤¯¤Î¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃËÀ½÷À¤Ë¡ØÃË¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¼«Ê¬¤ÇÀö¤¨¡£½÷¤Ï¥Ñ¥ó¤ò¼«Ê¬¤ÇÇã¤¨¡Ù¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÅè»á¤Ï¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷¤Î¿Í¤Ï80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¶á¤¯¤¬¼«Ê¬¤ÇÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½÷¤Î¿Í¤¬²Ô¤¤¤ÀÊ¬¤À¤±¼«Í³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÀì¶È¼çÉØ¤Î¿Í¤âÀÎ¤Ï1600Ëü¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆÌ¡²è²È¤ÎÂíÇÈ¥æ¥«¥ê»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¤Ï¼ÂºÝ¤ËÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷¤Ï¥Ñ¥ó¤òÇã¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀö¤Ã¤Æ2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¡Ê²ñ¼Ò¡Ë¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÅÄÅè»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤é²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½÷À¤¬º£Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À½÷À¤¿¤Á¤¬±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤¬ÆüËÜ¤Î½÷¤Î¿Í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¼Â¤Ï½÷À¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¹ñÌ±¤¬ÀÇ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤½¤ì¤À¤±¹ñ¤ÏÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£½÷À¤¿¤Á¤¬¼«Î©¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÆ¯¤¤¤ÆÀÇ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÀ¯¼£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¡ÖÃË·ù¤¤¡×¤ä¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÐ¸«¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÄÅè»á¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê»ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃË¤¬¾å¤Ç½÷¤¬¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤ËÀ¤¤ÎÃæºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÊÌÌò³äÊ¬Ã´¤ÏÊ¸²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀ¼¤äÆóÀ¼¤Ç¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ë¡Î§¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â½÷À¤ò1¿ÍÁ°°·¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÏº¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1¤Ä¤Î¹ñ¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤ß¤ó¤Ê¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½÷À¤ò2µé»ÔÌ±°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë¶ÉÆüËÜ¹ñÁ´ÂÎ¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¸ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃË½÷¤ÎÆó¹àÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¶¯Ä´¡£¡ÖÃËÂÐ½÷¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢½÷¤¬ÃË¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤«ÃË¤¬½÷¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÃË¤Î¿Í¤¬½÷¤Î¿Í¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ°ì¿Í¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤´¤é¤ó¡£¤Þ¤º¤½¤³¤«¤éÃË¤Î¿Í¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ¼±ÊÑ³×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¹ñ¤¬½÷À¤Ë²á½ÅÉéÃ´¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢²È»öÏ«Æ¯¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¡£ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤º¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ë¡£Â¾¤Î¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤¬Æ¯¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÈ¾Ê¬¤·¤«²Ô¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÏ¤·¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£
