ÄÔ󠄀´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê18¡Ë¡¢¡È¥×¥í´éÉé¤±¡É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÈäÏª¡Ö¥×¥íÊÂ¤ß¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê18¡Ë¤¬¡¢¡Ö½é¤Î¼ºÇÔ¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡¢¡É¥×¥í´éÉé¤±¡É¤Î¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´°À®¤·¤¿¡È¥×¥í´éÉé¤±¡É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2024Ç¯11·î26Æü¡¢17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´õ¶õ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËSNS¤Ç¡¢Êì¤ÎÆü¤ËÂ£¤Ã¤¿¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤ä¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢¡È¥×¥í´éÉé¤±¡É¤Î¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½é¤Î¼ºÇÔ¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¸«»ö¤Ê¥±¡¼¥¤ËÈ¿¶Á
¡¡2025Ç¯12·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤ÇÀ¸ÃÏ¤òºî¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤ò¾Æ¤¯¤È¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Çºî¤Ã¤¿Àã¤À¤ë¤Þ¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤ò»È¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ´Á³²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö½é¤Î¼ºÇÔ¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¡ÊÀã¤À¤ë¤Þ¤ò¡Ë6É¤¾è¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ó¤¬¿¤Ó¤Á¤ã¤Ã¤Æºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¥Ï¡¼¥È¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸«»ö¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ò´°À®¤µ¤»¤¿´õ¶õ¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¡Ä¥×¥íÊÂ¤ß¤À¤è¡Á¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë