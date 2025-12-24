¿Í¿È¼è°ú¤Îº¬Àä¤Ë¸þ¤±ÂÐºö¸¡Æ¤¡¡À¯ÉÜ¹â´±¡Ö¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃÓ²¼Âî½°±¡µÄ°÷¤é¤Ï24Æü¡¢ÈøºêÀµÄ¾´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ò¼óÁê´±Å¡¤ËË¬¤Í¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Îº¬Àä¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÐºö¶¯²½¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£Èøºê»á¤Ï2022Ç¯²þÄê¤ÎÀ¯ÉÜ¹ÔÆ°·×²è¤Ë´Ø¤·¡ÖÅ¬µ¹²þÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤·¤Ã¤«¤ê¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£ÃÓ²¼»á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤ÏºÇ¶á¤Î¿Í¿È¼è°úÈï³²¤Ë´Ø¤·¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂÐºö¤ËÀÈ¼åÀ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£»ùÆ¸¤Î¿Í¿È¼è°ú¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤Ë¸þ¤±¡¢À¯ÉÜ¹ÔÆ°·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤òÍ×µá¤·¤¿¡£