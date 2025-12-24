ÅÏî´½í¤µ¤ó¡¡¡ÖPTSD¤Ç¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¡×NY1¿ÍÎ¹¤Ç»ýÏÀ¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é2Ç¯È¾°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤Î1¿ÍÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏî´¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡ÖPTSD¤Ç¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤è!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤âÊ¿µ¤¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é2Ç¯È¾°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¡ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤è¤ê·ù¤Ê¾ðÊó¤òÌÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤«¤é¡¡¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¸º¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÎÉ¤¤¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¤«¤é¡¡¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Êý¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë!¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯6·î¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Æ±7·î°Ê¹ß¤ËÃ´ÅöÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯8·î31Æü¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯9·î1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖPTSD¡¡¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤òÈ¯Çä¡£PTSD¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±«¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£