新たなトレードマークになるかもしれない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第1試合に出場したEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が、大きなメガネを装着して登場。牌を見透かすかのように好プレーを連発し、見事にトップを取った。

【映像】新たなトレードマーク？逢川恵夢の大きなメガネ姿

逢川といえば、麻雀では所属団体で女流最高峰タイトルを繰り返し獲得し「永世女流雀王」を獲得。黒髪が特徴的でもあり、「黒髪のイシュタル」という異名もついている。バランス感覚に優れた麻雀が持ち味で、今年から参入したチームの中ではムードメーカーの役割も果たしている。

過去にもメガネ姿を披露したことがある逢川だが、この日はインパクト抜群の大きなメガネ。髪にはファンからのプレゼントだというヘアアクセサリーもつけて登場すると、早速ファンから「女性教師きたぁ」「めがねムーコ」「アラレちゃん」といったコメントが殺到していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

