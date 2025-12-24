¡Ö1²¯3000Ëü±ßÁ°¸å¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤ë¡×ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÄ¶¹âµé½»Âð³¹¡Ö°²²°¡×¤¬¡È½»¤ß¤¿¤¯¤Æ¤â½»¤á¤Ê¤¤³¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡É
¡Ò¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥§¥Õ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¡ÖÉ´²ßÅ¹¤Î¼êÅÚ»º¤Ï¡È¼º³Ê¡É°·¤¤¡×Ä¶¹âµé½»Âð³¹¡¦°²²°¤ÇÊë¤é¤¹¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¸³è»ö¾ð¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡ÖÉÙ¹ë¤¬½»¤ß¹ëÅ¡¤¬ÊÂ¤Ö´ØÀ¾¶þ»Ø¤Î½»Âð³¹¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë°²²°¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤É¤ó¤Ê³¹¤Ê¤Î¤«¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£°²²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¡¹¡¢°²²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¿Í¤¬½»¤à²È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ÄÄ¶¹âµé½»Âð³¹¡¦°²²°¤Î¥»¥ì¥Ö¤¬·ú¤Æ¤¿¡ÖÂç¹ëÅ¡¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢°²²°¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²ÃÆ£·Ä»á¤ÎÃø½ñ¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö°²²°¡×¤Î¿¿¼Â ºÇ¹âµéÅ¡Âð³¹¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¹âµé½»Âð³¹¡¦°²²°¡£¼Ì¿¿¤Ï°²²°»ÔÌ±¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤¤¤«¤ê¡×¡¡©²ÃÆ£·Ä
°²²°¤Ï¡Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤³¹¡×1°Ì¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º¤Ê¤É7¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·ÃÛÊª·ï¥µ¥¤¥È¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥»¥Ö¥ó¡×¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤³¹¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¡£¤½¤Î1°Ì¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿°²²°¤¬¡¢2016Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â1°Ì¤«¤é°ìµ¤¤Ë10°Ì¤ËÅ¾Íî¡£Á°Ç¯¤Î2015Ç¯¤Ï1°Ì¤ÇÄ´ºº³«»Ï¤«¤é11Ç¯´Ö¤Ç1°Ì¤¬9²ó¡£2°Ì2²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Åö»þ¡¢°²²°¤Ç¤ÏÍÌ¾¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼4¶È¼Ô¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈñÍÑ¤òÄÚÃ±²Á¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÄÚ300Ëü±ß¤°¤é¤¤¤«¤éºÇ¤â¹â¤¤¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç450Ëü±ß¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÚÃ±²Á¤¬¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢30ÄÚ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ï¡¢½é¤á¤«¤é¹â½êÆÀ¼Ô¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏÀ¾µÜ»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â»³¤Î¾å¤Î¤Û¤¦¤ÎÉÙÍµÁØ¡£¶ì³Ú±à¤È¹ÃÍÛ±à¤Î»³¼ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½»Âð³¹¤ÎÇðÆ²Ä®¤ä¹ÃÍÛ±àÌÜ¿À»³Ä®¤Ê¤É¤Î¼«Âð¤ò4000Ëü¡Á6000Ëü±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¯·ú¤Æ¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë5000Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÃùÃß¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Îð¤âÇ¯Îð¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Ä¯Ë¾¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ºä¤ò¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÂç¼ê¤Î¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°Â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¤¡×°²²°¤¬¡È½»¤ß¤¿¤¤¤±¤É½»¤á¤Ê¤¤³¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡¤¤¤Þ°²²°¤Ç¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¨¤ëÁØ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£500Ëü±ß¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯¼ý¤Î¿Í¤¬¡¢¾Íè¤ò¸«¹þ¤ó¤ÇÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡È½»¤ß¤¿¤¤¤±¤É½»¤á¤Ê¤¤³¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¡¢°²²°¤Ï½ª¤ÎÀ³²È¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¿·ÃÛ¤Ç3000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢¤¿¤Þ¤ËÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Âçºå¤ä¿À¸Í¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°²²°¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬·×²è¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·×»»Êý¼°¤Ç¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤ÏÅÚÃÏ¤ÎÃÍÃÊ¡£¤½¤·¤Æ°²²°¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â¤»¤¤¤¼¤¤5³¬·ú¤Æ¤°¤é¤¤¡£ÆñÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤µ¤òÀ©¸Â¤Ê¤¯·ú¤Æ¤Æ¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤ÎÍÑÅÓÀ©¸Â¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÄãÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹âµéÏ©Àþ²½¤¬¿Ê¤à¡£¤À¤«¤é°Â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÆÀÑ¤ÎÀ©¸Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÀ©¸Â¤ÎÃæ¤Ç·ú¤Æ¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇä¤ê½Ð¤¹²Á³Ê¤¬8000Ëü¡Á1²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°²²°¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤ò»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏÅê»ñ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²áµî¤Ë°·¤Ã¤¿°²²°»ÔÆâ¤ÎÊª·ï¤Ç¡¢°ìÈÖ°Â¤«¤Ã¤¿Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç4000Ëü¡Á5000Ëü±ß¡£Ç¯¼ý500Ëü±ß¤Î¿Í¤òÁÀ¤ª¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢3000Ëü¡Á4000Ëü±ß¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¶â³Û¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ì½ê¤ò¾¯¤·Æî¤Î¤Û¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ·ú¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
1²¯3000Ëü±ßÁ°¸å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°²²°Àî¤Î¤¢¤ë°²²°ÉÍ³¤¿åÍá¾ìÀ×ÃÏ¤«¤éÆîµÜÉÍ¸ø±à¤ËÈ´¤±¤ëÅìÀ¾¤ÎÆ»Ï©¡£À¾¤ÏÆôºê»Ô¤Þ¤ÇÂ³¤¯Î×¹ÁÀþ±èÀþ¤¬¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¹âµé»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢8000Ëü±ß¤«¤é1²¯±ß¤¬°²²°¤ÎÁê¾ì¤À¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¼ñ¤â¡¢5000Ëü±ß¥¯¥é¥¹¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¤É¤³¤«¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤À¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾å¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È1²¯3000Ëü±ßÁ°¸å¡£¡ØÃ¯¤¬Çã¤¨¤ë¤Î¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤«¤éÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£¸Í·ú¤Æ¤Ë¸Â¤é¤º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¹âµé»Ö¸þ¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÉÙÍµÁØ¤Î²û¶ñ¹ç¤Ï²¹¤«¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤òÇã¤¨¤ë¶â³Û¡×¹â³Û¤ÊÊª·ï¤Û¤ÉÃÍ°ú¤¤Î¶â³Û¤¬Âç¤¤¤
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹â³Û¤ÊÊª·ï¤Û¤ÉÃÍ°ú¤¤Î¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇä¤ê¼ç¤¬6²¯±ß¤ÇÇä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½Ð¤»¤Æ¤â5²¯±ß¤À¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢6²¯±ß¤ÎÊª·ï¤òÇã¤¦¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤¬¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£5²¯±ß¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¿Í¤òÆ¨¤·¤¿¤éÃ¯¤â¤ª¤é¤Ø¤ó¤Î¤È¤Á¤ã¤¦⁉¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¡¢Êâ¤ß´ó¤ëÇä¤ê¼ç¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö6²¯¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤È10Ç¯¡¢¸½¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤«¤é¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Çä¤ê¼ç¤â¹Í¤¨¤ÆÊâ¤ß´ó¤ë¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ï6²¯¤ÇÇä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Ê¡£¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤¿³Û¤Ï1²¯±ß¡£¤³¤Î³Û¤ò¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤òÇã¤¨¤ë¶â³Û¤À¡£¤¿¤À¡¢6²¯¤«¤é1²¯¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÇä¤ê¼ç¤Ï¡¢5000Ëü¤ÎÊª·ï¤ò½êÍ¤¹¤ë¿Í¤È¤Ï¶âÁ¬´¶³Ð¤¬°ã¤¦¡£
Çä¤ê¼ç¤ÈÇã¤¤¼ç¡¢Î¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¸ò¾Ä
¡Öµæ¶ËÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Î¤¬¤½¤ÎÂÐ²Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Çä¤ê¼ç¤µ¤ó¡¢Çã¤¤¼ç¤µ¤óÎ¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ì¤ÐÉÔ¿®´¶¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤â¤·¡¢Çä¤ê¼ç¤Î6²¯±ß¤ÎÊª·ï¤Ë¡¢5²¯¤ÎÄñÅö¸¢¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡¡5²¯¤ÇÇä¤ì¤Æ¤â5²¯±ßÊ¬¤¹¤Ù¤Æ¶ä¹Ô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤ª¥«¥Í¤¬Á´Á³»Ä¤é¤Ê¤¤¥ï¥±¤Ç¤¹¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¡£
¡¡Çä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¾ð¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚÃÏ¤Ï±Ê±ó¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡£¹¬¤»¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿È¤Î¾å»ö¾ð¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡Ë
¡Ê²ÃÆ£ ·Ä¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë