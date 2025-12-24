犬がこたつを好む3つの理由

1.あたたかいから

犬がこたつを好む理由として、まず挙げられるのが「あたたかいから」という単純なものです。

犬は寒いときには日差しなどのぬくもりを求め、反対に暑いときには水や土の冷たさを求めます。

これは動物が自分で体温調節をするために、自然におこなう行動であり、家庭犬であっても同じ様子が見られます。

そのため、寒い季節にこたつに入ろうとするのはごく自然な行動で、一度そのあたたかさを知るとこたつに“入り浸り”になることも珍しくありません。

また、こたつの電源が入っていない状態でも、こたつ布団や敷かれているマットがふかふかで心地よいと感じる犬もいると思います。

あたたかさや心地よさが理由で、こたつが大好きになる犬はたくさんいるでしょう。

2.においや狭さで安心するから

こたつには飼い主さんのにおいがついていることが多いため、そのにおいに安心感を感じる犬もいます。

犬にとってにおいはとても重要なもので、そこから情報を読み取ったり安心感を得たりするものです。

犬は留守番中に寂しさや不安を感じると、飼い主さんのベッドや洋服の上で眠ることがあります。それと同様の理由で、こたつを好んで入りたがる犬もたくさんいます。

また、犬は巣穴のようにやや狭く囲まれたような場所を好む傾向があります。そのため、薄暗く布団で囲まれているこたつは、より安心感を感じる場所とも考えられます。

3.飼い主さんがそばにいるから

こたつがついていると、飼い主さんもじっくりと腰を下ろしてリラックスしていることが多いと思います。

飼い主さんのことが大好きな犬にとって、こたつは飼い主さんがすぐそばにいて触れ合える場所と考えているのかもしれません。

こたつにいれば飼い主さんが来てくれると期待している可能性もありますし、「みんなが集まる場所」としての安心感を感じていることも考えられるでしょう。

犬のいる部屋でこたつを使う際の注意点

犬が自由に動き回ったりひとりで留守番をしたりする部屋でこたつを設置する場合、安全に配慮して使う必要があります。

主に気をつけるべきは以下の点です。

熱源によるやけど、低温やけど 長時間入ることによる脱水 潜り込みによる酸欠 電源コードによる感電

最近発売されているこたつは、熱源部分に触れてもやけどするような熱さを感じないようになっている安全性の高い製品も多くあります。

しかし、一昔前のこたつは熱源やその周囲の金属がむき出しになっていて、触れるとやけどしてしまうようなものもあるので犬を入らせないようにしましょう。

また、45度～60度程度でも6時間以上皮膚が触れていると、低温やけどしてしまうと言われています。犬は人間よりも皮膚が薄いため、被毛が薄い部分などでは、もっと短い時間でも低温やけどを起こしてしまう可能性があります。

また、長時間こたつに入っていると脱水症状になったり酸欠状態になったりすることも考えられます。

犬は自分でそれらを意識して出入りするということはあまりないため、飼い主さんがこたつから顔を出させたり水を飲ませたりしてあげましょう。

さらに、子犬やいたずら好きな犬で電気コードなどを噛む癖がある場合は、こたつの電源コードを噛んでしまわないように十分気をつけてください。

使用しないときはコンセントからコードを抜いておいたり、専用のカバーをつけたりといった対策をしましょう。

まとめ

こたつでぬくぬくと幸せそうに眠る愛犬を見ると、何とも微笑ましい気持ちになりますよね。一緒に入って寄り添って休むときは、飼い主さんも幸せな気持ちになるのではないでしょうか。

しかし、一見安全に見えるこたつでも思わぬ怪我や事故などのトラブルを招く恐れがあるので、使い方には十分注意しましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)