12月24日、藤本美貴がInstagramを更新。YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破したクリエイターに贈られる“金の盾”が届いたことを報告した。

【写真】手作りアップルパイを食べる娘の姿も公開

自身のYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ』の登録者数が100万人を突破した藤本。この日の投稿では、「そうだ！ 金の盾届きました」「やっぱり嬉しいものですね」というコメントと共に、金の盾を持って笑顔を見せる写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「すごい！！眩しい！！」「おめでとうございます」「ミキティさんの魅力がたくさんの人に伝わった証ですね」「今も変わらずお綺麗です」「肌もツヤッツヤ」などの声が寄せられていた。

かつてモーニング娘。の人気メンバーとして活躍した藤本は、2009年に品川庄司・庄司智春と結婚し、現在は3児の母。今回触れていたYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ』では、家族との日常や母親としての姿・考えなどを発信し、たびたび注目を集めている。

Instagramでは子供たちとの近況なども明かしており、12月22日の投稿では、「子供達とアップルパイ作ったよー」「初めて作ったけど美味しくできました」として、アップルパイを食べる娘の姿を掲載していた。

画像出典：藤本美貴オフィシャルInstagramより