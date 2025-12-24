“馬力”の出るグルメ「グランスタ東京＆丸の内」に集合　午年の験かつぎ！　「HAPPY UMA YEAR 2026」開催

東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」と「グランスタ丸の内」で、2025年12月26日から2026年1月9日の期間、新年の幕開けを彩るフェア「HAPPY UMA YEAR 2026」を開催する。

※すべて価格は税込み

東京駅でゲット！ 幸運のシンボル「馬」にあやかったアイテム

2026年の干支は「午」。力強く駆け抜け、ジャンプする馬の姿は、「飛躍」「前進」「成功」などと結び付けられる幸運のシンボルだ。日本では馬を逆から読んだ「まう」が、めでたい席の舞を連想させ福を呼ぶとして、左右反転させた「馬」を将棋駒に刻んだ「左馬」という縁起物が有名。スウェーデンでは木彫りの馬の人形「ダーラナホース」が幸運を運ぶとされ、モンゴルでは仔馬が生まれてすぐ噛んだものを「ウナガニー・ズールト」としてお守りにするのだそう。2026年は馬の勢いにあやかって「ウマくいく」年になることを願うばかり。

「HAPPY UMA YEAR 2026」では、幸せを運んでくるダーラナホースのクッキーを添えたキャロットケーキや、サービスで通常の2倍盛り付けられた馬刺し、4段に重ねたハンバーグタワーなど、この時期だけの特別メニューが多数登場。さらに、「馬」をテーマにした雑貨やワインなど、ギフトにもぴったりなアイテムも。

今回は「馬」をモチーフにしたおめでたいスイーツや雑貨などの商品と、“馬力”にちなんだパワーみなぎるグルメに分けて、全18商品を紹介。「グランスタ」限定の商品もあるので、手土産候補にもどうぞ。

帰省時の手土産にもおすすめ！ 馬モチーフのスイーツ6種

ダーラナホースのキャロットケーキ 560円/AM STRAM GRAM nobolyquedaly（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

すりおろした人参をたっぷり使い、シナモンとキャラウェイシードのスパイシーな香りを効かせて丁寧に焼き上げた、小ぶりながらも本格的なキャロットケーキ。上には濃厚なクリームチーズを贅沢にトッピング。幸せを運ぶダーラナホースをモチーフに、午年となる2026年の華やかな始まりを彩る。

※「グランスタ東京」限定商品

上生菓子詰合せ（6個入） 2148円/銀座 甘楽（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

干支「午」の焼き印を押した桃山や、東京駅の銀の鈴をモチーフにした練り切りなど、新春にぴったりな華やかな上生菓子を揃えた。帰省の手土産や年末年始のお茶請けに最適な、おめでたい詰合せ。

※販売期間：2025年12月26日〜なくなり次第終了

※「グランスタ東京」限定商品

ベイクド新春午（うま）カップケーキ（5個入） 1900円/Fairycake Fair（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

かわいらしい馬の顔をデコレーションした新春限定カップケーキ。初日の出を思わせるいちごのアイシング、黄色のレモンアイシングと合わせた華やかな3種のアソート。紅茶をベースにしたカップケーキは、やさしい甘さと香ばしさが広がる。

※販売期間：2025年12月26日〜なくなり次第終了

大福どらやき 280円/香炉庵 KOURO-AN（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

看板商品「黒糖どらやき」に、大きめの求肥が入った期間限定の「大福どらやき」。干支の刻印「午」の焼き印を押し、“大きな福（餅）が訪れますように”と思いを込めた。新年の挨拶におすすめ。

※販売期間：2025年12月26日〜2026年1月上旬

縁起缶キャンディ 白うま、縁起缶キャンディ 紅うま 各550円/ヒトツブ カンロ（グランスタ東京/改札内B1 丸の内坂エリア）

“何かいいコトあるかもね?”縁起缶キャンディシリーズの、2026年の干支「うま」バージョン。小粒アップル味とヨーグルト味の2種アソート。

※販売期間：販売中。なくなり次第終了

お年賀フレンチパイ20枚入 1620円/コロンバン（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

フレッシュバターをたっぷりと使用した生地を幾重にも重ね、丁寧に焼き上げたパイ。2026年の干支「午」のデザイン包装紙とパッケージが目印。個包装は熨斗付デザインで、1枚ずつ配る新年の手土産としてぴったり。

※販売期間：2025年12月26日〜なくなり次第終了

午年限定デザインがズラリ！ 美しい馬が描かれたワインやハンカチなど

エト・カルタ（レッド・ホワイト）（750ml） 各2178円/紀ノ国屋アントレ（グランスタ丸の内/改札外B1）

ポルトガルの銘醸ワインのパッケージを日本人アーティストがデザインした、2026年・午年限定デザイン。レッド（赤・ミディアムボディ）は、濃密で滑らかなタンニンと骨格の引き締まった味わい。ホワイト（白・辛口）は、柑橘系の爽やかな香りに程よいミネラル感と酸味が調和した辛口。

※販売期間：販売中。なくなり次第終了

伯楽星 純米大吟醸 2026年干支ボトル 金箔酒（720ml） 5500円/はせがわ酒店（グランスタ東京/改札内B1 スクエア ゼロエリア）

心地よい甘やかな香りが広がり、軽快で透明感のある味わいときれいな酸味が一体となって、キレ味抜群の余韻を感じさせる。年始の料理をより一層引き立たせる究極の食中酒。グラスに注げば優雅に舞い上がる金箔は、気運を高め優雅なひと時を鮮やかに彩る。

※販売期間：販売中。なくなり次第終了

干支（午）柄 印伝がま口小銭入 3300円/INDEN・YA × JIZAING（グランスタ東京/改札内B1 丸の内坂エリア）

毎年好評の印伝干支シリーズに、2026年の干支「午」柄が登場。空を舞うペガサスをテーマに、ファンシーなモチーフが散りばめられた新柄。がま口はポケットが大きく開き、小銭だけでなく小物入れにも使えるマルチアイテムで、プレゼントにもおすすめ。

※販売期間：販売中。なくなり次第終了

花駆ける 2200円/OLD-FASHIONED STORE TOKYO（グランスタ東京/改札内1F 吹き抜けエリア）

花々をまとい、駆ける馬たちを描いたハンカチ。イラストレーター・タワタリナツキさんによる、新春に彩りと軽やかな物語を添えるデザイン。

跳ね馬小紋、はにわ馬 各1430円/かまいます（グランスタ東京/改札内B1 丸の内坂エリア）

一列になって進む馬をシンプルな連続模様にアレンジしたてぬぐいは、駆け上がる姿を上向きに描くことで良い一年への願いを込めている。よく見ると、振り向いている馬も見つかる遊び心のあるデザイン。はにわ馬を用いた、ほっこりとした温かみのある色合いのてぬぐいは、お年賀としてはもちろん、はにわ好きな人への贈り物にもおすすめ。

※販売期間：販売中。なくなり次第終了

手描きプロジェクト/リングノート 各2200円、手描きプロジェクト/メッセージカード 各660円/ものとアート（グランスタ東京/ 改札内1F 吹き抜けエリア）

「午」をモチーフにさまざまなアーティストが手描きした、一点もののリングノートとメッセージカード。絵の具の質感に温かみが感じられ、一枚一枚手描きで着色しているので馬の色や模様がすべて違う。カードの見開きの片側には馬の骨格図が描いてあるところもポイント。お気に入りを見つけてみて。

※販売期間：2025年12月26日〜なくなり次第終了

馬力をかけるためのパワー飯！ 2倍盛り馬刺しやハンバーグタワー

馬力馬刺し（馬刺し2倍盛りサービス） 1280円/Japanese Malt Whisky SAKURA（グランスタ東京/改札内B1 スクエア ゼロエリア）

さっぱりとした味わいと柔らかい赤身肉を使用した「馬刺し」を、通常の2倍盛りに！ おすすめは、鹿児島県『嘉之助蒸溜所』のウイスキーとのペアリング。芳醇な香りが繊細な馬刺しの旨味をさらに引き立てる。

※数量限定（期間中10皿）、イートイン限定

※「グランスタ東京」限定商品

ガーリックチップ入り大山どりのスモークチキンサンド 800円（テイクアウト）、814円（イートイン）/PREMIUM SAND+CAFE メルヘン（グランスタ東京/改札内B1 丸の内坂エリア）

肉厚であっさりとした銘柄鶏「大山どり」を贅沢に使い、辛子マヨネーズにガーリックチップを混ぜ込んだ特製ソースと合わせた。さらに野菜もたっぷりと挟み、ヘルシーながらパンチも効いた満足感のあるサンドイッチ。

※「グランスタ東京」限定商品

盛盛うな牛いなり（2個入） 1512円/豆狸（グランスタ東京/改札内B1 スクエア ゼロエリア）

国産黒毛和牛を贅沢に盛り付け、上にはスタミナ豊富なうなぎ蒲焼をのせた、ボリューム満点のいなり寿司。旨味あふれる牛肉と厚切りうなぎの両方を楽しめる、限定の味わいを楽しんで。

※「グランスタ東京」限定商品

ミスターチキンデラックス弁当 1782円 /Mr.Chicken鶏飯店（グランスタ東京/改札内B1 スクエア ゼロエリア）

通常のミックス弁当に比べて、チキンは2倍、ご飯は大盛り！ ハーフサイズのチリクラブ、ミニビーフレンダン、シラチャーソース（辛味のある唐辛子ソース）がかかった大根餅など、シンガポールの料理が一度に楽しめるボリューム満点のデラックス弁当。

※「グランスタ東京」限定商品

MAX4段ごろ肉ステーキハンバーグタワー（150〜600g） 1500〜4800円/純但馬牛 美方 powered by GORIO（グランスタ東京/改札内B1 スクエア ゼロエリア）

一番人気の「ごろ肉入ステーキハンバーグ」（1個150g）を、希望にあわせて最大4段のステーキタワーで提供される。粗挽きミンチに角切りのお肉を独自配合で混ぜ合わせた、自慢の味わいがたっぷり。心ゆくまで肉の旨みを堪能あれ。

※イートイン限定

牡蠣フライむすび 400円/おむすび百千（グランスタ東京/改札内1F 京葉ストリートエリア）

おむすびからそびえ立つのは、瀬戸内の海で育った広島産牡蠣をふっくらと揚げた牡蠣フライ。酸っぱくて辛い「レモスコ」が香るマヨネーズソースで仕上げ、爽やかな酸味が牡蠣の濃厚な旨みを引き立てる。

東京駅で、幸先の良い「午年」スタートを切ろう！

