Âç¼ê´ë¶È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¡È·èÄêÅª¤ÊÆÃÄ§¡É
¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·ÐÎò¤äÌ´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡É¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿½¢³è¥á¥½¥Ã¥É¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¿©ÉÊÂç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸¤Ç¤âÆâÄê¤Ë¶á¤Å¤¯°ìºý¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«¸ÊPR¤ÇÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤½¢³èÀïÎ¬¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¡È·èÄêÅª¤ÊÆÃÄ§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö½¢³è¥Þ¥ó¡×¤³¤ÈÆ£°æ»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿µ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¡×¤Ï°Õ³°¤ÈÂç¼ê´ë¶È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Âç¼ê´ë¶È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤¬¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¥¿¥¤¥×¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÍ¥½¨¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤ÈÁêÀ¤¬°¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ÎÃæ¤Ë¤â¿·µ¬»ö¶È¤ä´ë²è¤ò½Å»ë¤¹¤ëÉô½ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤¿¤È¤¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î»Å»ö¤Î¼´¤Ï¡Ö´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ²ó¤·Â³¤±¤ë¤«¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢
¡¦·è¤á¤é¤ì¤¿¤ä¤êÊý¤ò¼é¤ì¤ë
¡¦ºÙ¤«¤¤Ä´À°¤òÇ´¤ê¶¯¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë
¡¦Æ±¤¸¶ÈÌ³¤ò²¿Ç¯¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤³¤Ê¤»¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¼«ÂÎ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·ë¶É¤Ï´ûÂ¸¶ÈÌ³¤òÃúÇ«¤Ë²ó¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Âç¼ê¿©ÉÊ´ë¶È¤Ç¤ÎÀèÇÚ¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤±¤É½ÐÀ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ÎÉ¾²Á¹½Â¤¤È³ú¤ß¹ç¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¡×¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤
¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ1Ç¯¤ÇÂç´ë¶È¤ò¼¤á¡¢µ¯¶È¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Àµ¯¶È¤·¤Æ¤ß¤ÆÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜ¶È¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤Ï¤±¸ý¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎËÍ¤Ï¡¢²¿¤â½¬¤ï¤º¤ËÌý³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¿¼Ìë¤Ë¥Î¡¼¥È¤Ø¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½ñ¤²¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢¼ý±×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò³°¤ËÆ¨¤¬¤¹¾ì½ê¡×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ¶È¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁ´Éô»Å»ö¤Ç¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¶È¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤¹
¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤Ç¼«Í³¤ËÈ¯»¶¤¹¤ë
¤³¤ÎÊ¬¤±Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë