「流石に可哀想過ぎる」人気タレント、仕事の結果を“謝罪”「顔可愛いから会ってみたさある」「うそでしょ」
グラビアアイドルの阿波みなみさんは12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。仕事の結果を“謝罪”しました。
【写真】阿波みなみの“謝罪”とは？
投稿には、阿波さんの写真撮影＆握手会の列に誰も並んでいない写真を2枚載せています。阿波さんは悲しそうな表情です。
ファンからは「そもそも、こんだけコース作って埋めるほど並ぶとなると、そこそこメジャーな芸能人くらいは認知度必要」との声が。阿波さんは「そうだね、、もっと知名度あげれるように頑張るよ」と返しています。
ほかには「信じられない！俺なら絶対並ぶよ」「うそでしょ」「ネタの為にここまで協力してくれるマルハン…良いやつだ」「絶対わざとでしょw」「流石に可哀想過ぎる」「顔可愛いから会ってみたさある」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「信じられない！俺なら絶対並ぶよ」「謝罪」と題し、「本日予定していました握手会は並びが0人でしたため中止になりました」と報告。続けて「マルハンメガシティ八千代緑が丘様 この度は大変申し訳ございませんでした」と、謝罪しました。
「ハーイ!!アンタもカワイイから退場!!」同日の別投稿では「ハーイ!!アンタもカワイイから退場!!」と、スタッフと思われる女性を抱っこしながら移動する自身の動画を公開していた阿波さん。かわいい人を“排除”しても、握手会の列には誰も並ばなかったようです。次回に期待したいですね。
