実は「開成高等学校」出身と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「岸田文雄」を僅差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は11月18〜20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「名門高校出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「実は『開成高等学校』出身と聞いて驚いた有名人」ランキングを紹介します。
【6位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、岸田文雄さんです。
岸田さんは第100代・101代の内閣総理大臣を務め、現在は衆議院議員として活動。開成高校を経て、早稲田大学法学部を卒業しました。2025年5月には開成高校の講演会にも登壇しています。現在は自身のInstagramで活動を報告したり、YouTubeチャンネルを通じて政治に関する情報を発進したりと、若い世代にもアプローチを続けています。
回答者からは、「一般的な政治家のイメージとのギャップから驚きを感じるので」（50代女性／愛知県）、「政治家は学歴が高い印象はあるものの、開成出身という名門中高一貫校であることは意外に感じました」（20代男性／福井県）、「開成高校は東大合格者も例年多数輩出してる高校なので超進学校と言うイメージがある。岸田さんは確か早稲田大学出身なので、開成高校出身と言う印象はなかった」（30代男性／静岡県）などの理由があがりました。
2016年にこの世を去った蜷川さんは、日本を代表する演出家として演劇界に革命をもたらした人物。開成高校を卒業後は俳優を目指して劇団に入しましたが、演出家の道へ転身しました。“世界のニナガワ”として『NINAGAWAマクベス』など海外でも絶賛された名舞台を数多く生み、藤原竜也さんや小栗旬さんといった実力派俳優の才能を引き出した演出家としても知られています。
アンケート回答者からは、「破天荒な芸術家のイメージがあって、しっかり学業に励んでいるイメージがないから」（30代女性／石川県）、「舞台演出家なので、芸術ではなく開成高校卒だったのは、とても驚きです」（50代女性／島根県）、「映画監督のイメージが強く、実は高学歴というギャップで驚きました」（40代男性／埼玉県）、「芸術系の学校に行っていると思っていたから」（20代女性／山形県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【6位までのランキング結果を見る】
2位：岸田文雄（政治家）／66票
2位に選ばれたのは、岸田文雄さんです。
岸田さんは第100代・101代の内閣総理大臣を務め、現在は衆議院議員として活動。開成高校を経て、早稲田大学法学部を卒業しました。2025年5月には開成高校の講演会にも登壇しています。現在は自身のInstagramで活動を報告したり、YouTubeチャンネルを通じて政治に関する情報を発進したりと、若い世代にもアプローチを続けています。
1位：蜷川幸雄（演出家）／72票栄えある1位は、蜷川幸雄さんでした。
2016年にこの世を去った蜷川さんは、日本を代表する演出家として演劇界に革命をもたらした人物。開成高校を卒業後は俳優を目指して劇団に入しましたが、演出家の道へ転身しました。“世界のニナガワ”として『NINAGAWAマクベス』など海外でも絶賛された名舞台を数多く生み、藤原竜也さんや小栗旬さんといった実力派俳優の才能を引き出した演出家としても知られています。
アンケート回答者からは、「破天荒な芸術家のイメージがあって、しっかり学業に励んでいるイメージがないから」（30代女性／石川県）、「舞台演出家なので、芸術ではなく開成高校卒だったのは、とても驚きです」（50代女性／島根県）、「映画監督のイメージが強く、実は高学歴というギャップで驚きました」（40代男性／埼玉県）、「芸術系の学校に行っていると思っていたから」（20代女性／山形県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)