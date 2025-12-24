クリスマスイブに届いた嬉しいニュース！引退カーショーが第5子女児誕生を報告 「パーフェクト。本当に愛おしい」
第5子となる女児の誕生を報告したカーショー氏(C)Getty Images
ドジャース一筋で18年を過ごし、今季限りで現役を引退した通算223勝左腕のクレイトン・カーショー氏が、現地時間12月23日に自身のインスタグラムを更新。第5子となる女児が誕生したことを発表した。
カーショー氏は4枚の写真を投稿。生まれたばかりの赤ちゃんを中心に、カーショー氏、エレン夫人に加え、4人の子供が周りを囲むカットや、カーショー氏が慈しむように抱きかかえる様子も収められている。今季のプレー時より、ヒゲが短く剃られた印象だ。
文面では、女児は19日に誕生し、「クロエ・ピーチ」と命名したことを報告。「パーフェクト。本当に愛おしい。お兄ちゃんたちとお姉ちゃんも、すっかり夢中だ。この尊い命を授かったことに、心から感謝している！」とつづった。
この投稿に対しては、祝福コメントが殺到した。ドジャース公式アカウントは「カーショウ家の皆さん、おめでとう！クロエ・ピーチちゃん、ようこそ」と反応。他には「引退後のいいスタートだね」「何て可愛らしい名前！」「もうすぐ自分の野球チームを作れるようになるね」などの書き込みが寄せられた。
日本時間では、24日のクリスマスイブ早朝に届いた嬉しいニュース。大谷翔平、山本由伸らからも「いいね！」が押され、日本人ファンもSNS上で「無事に赤ちゃん産まれたのね」「カーショー一家に幸あれ」「奥様、大変お疲れ様でした」などと、喜びと労いの声を上げていた。
