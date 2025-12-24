「美しくてびっくり」ラウール、タイで“スーパーモデル”ショット公開「犯罪級に凄くて救急車いります」
Snow Manのラウールさんは12月23日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『VOGUE Thailand』でのショットを公開し、ファンから称賛の声が集まっています。
【写真】美し過ぎるラウールのモデルショット
この投稿にファンから、「美しくてびっくりしてます笑」「いい男じゃん！！」「ラウくんのかっこよさが目一杯詰まってるお写真最高です」「スーパーモデルなRaulが見れて嬉しいよ」「全ての写真が美しすぎて何度も見ています」「犯罪級に凄くて救急車いります」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
タイで魅せる優美な姿に注目集まるラウールさんは「パッタイと友達になりました」とタイ語でつづり、9枚の写真を掲載しました。9枚目には、グレーのジャンプスーツを身に着け、タイの麺料理・パッタイを食べる場面が写っています。また、鮮やかな赤いジャケットを用いたコーディネートや、ブラウンのロングコートを着こなす姿も披露しました。
世界各地で活躍2025年は韓国の音楽番組への出演やアジア各地でのポップアップイベントの開催、ミラノ・ファッションウィークのランウェイにモデルとして登場するなど、世界を飛び回って活躍していたラウールさん。今後も、さらなる飛躍に期待が高まりますね。
