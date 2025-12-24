Ç¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿à¤¢¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢á¤Ë¤³¤ÎÉ½¾ð¡¡¡ÖÌÜ¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö´ò¤·¤½¡¼¡×¤È1.2Ëü¿Í¤Û¤Ã¤³¤ê
À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û21Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¶½Ì£ÄÅ¡¹´éá
¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤ë¥é¥¤¥È¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤ó¤Ê´é¤Ç¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷takeru0321neko¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î4Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÇòÇ¤Î»Ñ¡£
¤½¤Î¤Þ¤ó´Ý¤ÊÆ·¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸÷·Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë½ã¿è¤Ê´¶Æ°¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï1Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤ªÌÜ¡¹¤¬¤¤å¤ë¤ó¤¤å¤ë¤ó☺️¡×
¡ÖÌÜ¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë✨¡×
¡Ö¥¥é¥¥é✨åºÎï¤À¤Ë¤ã¡¼¡×
¡Ö´ò¤·¤½¡¼¤ÊÉ½¾ð¤Î¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡©
¼Ì¿¿¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¿Í¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¤Þ¤Ä¤â¤È¤¿¤±¤ë¤¯¤ó¡Ê4ºÐ¡Ë¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ä¤â¤È¤¿¤±¤ë¤¯¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÈÂÐÌÌ¡£
YouTube¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬¤ª²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô»Ï½ª¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ä¥ê¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿È¢¤Î¼þ¤ê¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¾þ¤ê¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¥Ä¥ê¡¼¤Î¶õ¤È¢¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢É¡¤Ç¤Á¤ç¤ó¤Ã¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥Ä¥ê¡¼¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤Þ¤Ä¤â¤È¤¿¤±¤ë¤¯¤ó¡£¾þ¤ê¤Î¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤·¤¿¤È¤¤Ë¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ª´é¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Æ°²è¤Ç¤ÏÊú¤Ã¤³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤Ä¤â¤È¤¿¤±¤ë¤¯¤ó¤À¤¬¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Èà¤Î°ì½Ö¤Î¤È¤¤á¤¤òÂª¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤¿¤È¤¨°ìÌë¸Â¤ê¤Ç¤â¤¿¤±¤ë¤¯¤ó¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Ä¥ê¡¼¤ò½àÈ÷¤·¤¿¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë