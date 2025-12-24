¡Ú´ÚÎ®¡ÛENHYPEN¤¬¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE¡¡SIN¡§VANISH¡×¤Î±ÇÁü¤ò°ìÉô¸ø³«
ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡£HYBE¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¤ÎYouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë22Æü¡¢7ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE SIN¡§VANISH¡×¤Î¡ÖChapter1¡¥¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ø¥é¥ë¥É¥ß¥å¡¼¥º¤Ï24Æü¡Ö°ìËÜ¤Î±Ç²è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤±ÇÁü¤Ç¡¢26Ç¯¿·Ç¯½é¤ÎÂçºî¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¿·Êó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê½ö»ö¤Î½øËë¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡¢Ìó2Ê¬50ÉÃ¤Î±ÇÁü¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼Â¼Ì¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë²ÚÎï¤Ê±é½Ð¤¬°µ´¬¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
±ÇÁü¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿ÍßË¾¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î·×²è¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÆ¨Èò¤¹¤ë¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿½Ö´Ö¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¿ÍÄÌ¤ê¤Î¤Ê¤¤Æ¶·¢¤Ë¿È¤ò±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢ÆÃÍ¤Î¼ä¤·¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Çò¹õ¥¢¥Ë¥á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¼«Á³¤ËENHYPEN¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢ÈáÁÔ¤µ¤¬Éº¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð±éµ»¤Ï¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌ¥Î»¤µ¤»¤ë¡×¤È¾ÜÊó¤·¤¿¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢·×4¤Ä¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥Ã¥×¤Ï¡Ö7¿Í¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÆ¨Èò²áÄø¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤Î±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÎà¿ä¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³Æ±ÇÁü¤ÎBGM¤Ï¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Î°ìÉô¤òÁÞÆþ¤·¤¿¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Þ¤¿¡ÖºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼±ÇÁü¤ËÂ³¤¡¢23Æü¤Ë¤Ï³Æ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°±ÇÁü¤âÄÉ²Ã¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÎø¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦½õÎÏ¼Ô¤Î»ëÀþ¤«¤é¸«¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Î»å¸ý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤âÊó¤¸¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÎø¿Í¤¬°Å¤¤Æ¶·¢¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯Ì¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢28Æü¤ËÈäÏª¤¹¤ë¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤Ë¤É¤ó¤Ê½ö»ö¤¬Â³¤¯¤Î¤«¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¡ÖTHE SIN¡§VANISH¡×¤ÏÍèÇ¯1·î16Æü¸á¸å2»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£