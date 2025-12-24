¤Þ¤¿¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡Ä¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó»àµî¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡¢³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¡Ä¥Õ¥¡¥ó¡ÖÂç¤¤¹¤®¤ëÁÓ¼º¡×
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤Þ¤¿°ì¿Í¡Ä¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¡¢¼ÂÎÏ¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Å·¹ñ¤ËÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤Î¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÈøºê¾»Ê¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á23Æü¡¢¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë94Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯Ï¢Â³¤ò´Þ¤à·×12ÅÙ¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¡¢ÄÌ»»113¡Ê¥Ä¥¢¡¼94¾¡¡Ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼Ç¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤é¤ò°é¤Æ¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯6·î3Æü¤Ë¡¢¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¡Ê¤Ê¤¬¤·¤Þ¡¦¤·¤²¤ª¡Ë½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢89ºÐ¤Ç»àµî¡£8·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¸µGÂçºå´ÆÆÄ¡¢¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î³øËÜË®ÌÐ¡Ê¤«¤Þ¤â¤È¡¦¤¯¤Ë¤·¤²¡Ë¤µ¤ó¤¬81ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼¡¤°¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÈáÊó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿°ì¿Í¡ÄÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¹¤®¤ëÁÓ¼º¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤òºî¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÄ¶¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤¬»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤é·³ÃÄ¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¼ã¼ê¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£